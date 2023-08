Mancano ancora gli allacciamenti alla rete elettrica: il mercato non si sposta

Venerdì 11 agosto il mercato di Albignasego non si sposterà e dunque rimarrà, anche se con qualche modifica, nel suo sito di via XVI Marzo.

Mercato

«Faceva parte dell’accordo raggiunto nelle scorse settimane - comunica Ilario Sattin, presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova - ed è un accordo che prevede, in mancanza del completamento degli allacciamenti alla rete elettrica, che non sarebbe diventato operativo lo spostamento». Come noto, la nuova disposizione del mercato prevede che i banchi vengano posizionati uno di fronte all’altro lungo via Milano e alcuni nella nuova piazzetta destinata allo scopo. Una soluzione che ha soddisfatto solo parzialmente la categoria. “L’abbiamo giudicata una soluzione “accettabile” - conclude Sattin - anche se penalizzante perché continuiamo a ritenere che il mercato, per storia e cultura, debba rimanere nelle piazze centrali dei paesi. Purtroppo ad Albignasego questo non è stato possibile”.