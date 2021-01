Delle vere e proprie pillole di storia: il primo video del museo dei Barcari è “Buongustai” a bordo!

In questo periodo di chiusura della sede espositiva, il MUBA – il Museo dei Barcari ha lavorato dietro le quinte per far conoscere al suo pubblico virtuale la storia della navigazione fluviale e il mondo dei Barcari.

La bellezza del mestiere del barcaro

“Pillole di storia dal Museo dei Barcari” il nome del percorso ideato dalle guide del MuBa: una serie di video racconti dal Museo e dal Paese di Battaglia Terme, per far scoprire la bellezza del mestiere del barcaro e dell’antico borgo fluviale ai piedi dei Colli Euganei. L’intento è di invogliare il pubblico a visitare o rivisitare il Museo, non appena sarà possibile l’apertura, per poterlo sostenere e supportare in questo difficile momento.

Primo video

Il primo video dal titolo ““Buongustai” a bordo!” svela i segreti legati ai momenti culinari a bordo dei grandi burci. Maurizio Ulliana, presidente di TVB – Traditional Venetian Boats, gestore e guida del Muba ci racconta, ad esempio, come i barcari conservavano il pesce pescato ed alcuni dei compiti in cucina del mozzo, il più giovane dell’equipaggio, tra cui il saper preparare un’ottima polenta senza grumi.

Dove vedere i video

I video verranno condivisi tramite i canali social del Museo: YouTube, Facebook e Instagram. Inoltre, nel canale YouTube del Museo oltre alle “Pillole di storia” sono presenti le speciali interviste ai barcari, realizzate negli ultimi anni, con tantissimi racconti e aneddoti dal mondo della navigazione fluviale.

In attesa di riaprire il museo

In attesa di poter presto riaprire le porte del nostro Museo, invitiamo i visitatori a seguire le “Pillole di storia dal Museo dei Barcari” e a condividerle!

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale