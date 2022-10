La street art per spiegare lo Sviluppo Sostenibile 2030

Il progetto "Cammin facendo" e la street art si incontrano a Padova. Un progetto che vede l’arte mettersi a confronto con i temi degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030. La realizzazione della pista ciclabile di via dei Ronchi nel tratto tra via dell’Artigianato e via Vigonovese rientra all’interno delle attività previste dal progetto “"Cammin facendo... Mobilità sostenibile a Padova”, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Il progetto prevede infatti, di intervenire in modo innovativo nel collegamento tra stazione ferroviaria e Zona Industriale offrendo un insieme di opportunità alternative al mezzo privato per ridurre il numero degli spostamenti in auto, aumentare gli spostamenti in bici, favorire l’uso del Trasporto Pubblico Locale, integrati con il bike sharing, il car sharing e l’interscambio auto/bici/TPL. Oggi si è svolta l’iniziativa che ha visto impegnati due famosi writer padovani, Made514 e Orion, nel dipingere il muro della pista ciclabile di Camin interpretando due goals dell’Agenda 2030 ONU: istruzione di qualità (Goal 4) e Città e comunità sostenibili (Goal11). «Nella mia opera - commenta Made 514 riguardo al goal 4 educazione di qualità - ho voluto rappresentare il sapere ma soprattutto il passaggio generazionale di known how. La tigre è l'adulto saggio e autorevole che semina per fare crescere nuovo sapere, nuove consapevolezze, nuove modalità di vita più sostenibili, più solidali più inclusive».

L’opera di Orion rappresenta una elaborazione personale del lettering del suo nome, risultato di uno studio che l’artista porta avanti fin dai primi anni ’90. L’artista ha interpretato il goal n 11 - città resilienti, «Orione è una costellazione - spiega l’artista - che già per definizione contiene tante stelle. Così come la città è un insieme di comunità, quartieri, micro e macroaree, di resistenze e di esuberanza esattamente com'è rappresentato nel mio pezzo. Elementi che entrano ed escono, prospettive diverse dello stesso spazio in un gioco continuo di scatole che si contengono o si escludono. Come una vera futura città resiliente«. L’assessore alla mobilità e all’ambiente Andrea Ragona commenta: “Abbiamo inaugurato questi murales sulla ciclabile di Camin, realizzata grazie al progetto Camin Facendo. Oltre a migliorare la mobilità dolce del quartiere, si tratta del collegamento ciclabile per chi si muove dalla città alla zona industriale e per noi è l’ideale di come dovrebbero essere realizzate tutte le ciclabili: separate, larghe, sicure. Grazie al coinvolgimento di diverse realtà del quartiere e di noti artisti padovani, che ringrazio, queste opere non solo ci fanno riflettere su temi importanti come la città sostenibile ed educazione di qualità, ma ci permettono di passeggiare ed andare in bicicletta in luoghi più belli.”