Da studenti a "giornalisti per un giorno": l'iniziativa di Confesercenti Veneto Centrale

“Negozi, Botteghe storiche e Territorio raccontati dai ragazzi”: è questo il titolo del progetto di Confesercenti del Veneto Centrale cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova che, grazie alla collaborazione attiva del Comune di Camposampiero e dell’Istituto Superiore Newton Pertini, organizzerà un percorso formativo per giovani “giornalisti per un giorno”.

Giornalisti per un giorno

Saranno proprio gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Newton - Pertini” e le botteghe storiche di Camposampiero ad essere protagonisti dell’iniziativa: nello specifico, gli studenti al quarto anno del settore Turistico si cimenteranno nella produzione di materiale giornalistico - sia per stampa che video - per promuovere i negozi storici del comune. Per raggiungere l’obiettivo finale di raccontare le diverse attività commerciali, i ragazzi dovranno dar forma a tre diverse tipologie di materiale narrativo dedicato ad ogni singolo commerciante (un articolo di giornale, una video intervista dedicata al portale Youtube e un video in formato Instagram-TikTok). La formazione, della durata totale di 8 ore suddivise in 4 diverse giornate scolastiche, comprenderà la testimonianza di giornalisti professionisti e anticiperà l’uscita effettiva, che si terrà a marzo.

Il progetto

Il progetto, attraverso la coniugazione delle diverse metodologie di storytelling e al coinvolgimento delle giovani generazioni, vuole essere efficace mezzo di valorizzazione del tessuto commerciale del centro storico di Camposampiero, indissolubilmente legato all’identità del territorio stesso. Raccogliendo le testimonianze e i racconti dei commercianti, i ragazzi riusciranno a creare un archivio digitale di memorie storiche che potranno essere condivise sui diversi canali mediatici. L’iniziativa consentirà agli studenti di aumentare sensibilmente il loro bagaglio di esperienza, ottenendo una corposa infarinatura in merito agli sbocchi lavorativi previsti dal loro specifico percorso formativo.

Confesercenti Veneto Centrale

Commenta Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Veneto Centrale: «"Se vive il commercio, vive la città", così narra un storico slogan che riassume al meglio le finalità della nostra Associazione. Le radici di un’identità territoriale, come può essere quella di Camposampiero, affondano nella rete di attività e di persone che hanno contribuito a dar forma ad un commercio genuino. Vogliamo non solo che i giovani ne siano consapevoli, ma che possano anche considerarsi gli eredi di tale importante eredità».

Newton Pertini

Aggiunge Chiara Tonello, dirigente scolastica dell'Iis Newton Pertini: «Sono particolarmente orgogliosa di questo progetto, che testimonia la reciproca attenzione che lega la nostra scuola al territorio. Attraverso la valorizzazione di un importante tessuto commerciale tradizionale, gli studenti acquisiranno competenze specifiche nel management della comunicazione e dei social media, competenze sempre più richieste dal mondo aziendale, ed indispensabili per potersi muovere con consapevolezza nel mercato del futuro. Un particolare ringraziamento va alla referente di progetto prof.ssa Loredana Telese, e alla classe 4D Turistico che ha saputo mettersi in gioco con entusiasmo».

Comune di Camposampiero

Concludono l'assessore alle attività produttive Moira Simeonato e l'assessore alla cultura Lorenza Maria Baggio: «Da sempre Camposampiero è caratterizzata da un vivace tessuto commerciale: il nostro è un panorama comprensivo di moltissime attività storiche che, oltre ad animare la città, offrono servizi e prodotti di prima qualità. La proposta di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori in un progetto che coniuga le più attuali forme di comunicazione con la storicità delle botteghe ci è subito parsa interessante. Si è resa possibile un'interazione positiva tra tradizione, commercio e le giovani promesse che si troveranno probabilmente a vivere e lavorare nella nostra cittadina. Ringraziamo Confesercenti e la Camera di Commercio per l’interessante opportunità resa disponibile a Camposampiero, nonché alla preziosa collaborazione di tutto l’Istituto scolastico Newton-Pertini».