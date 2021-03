Successo per Mozart @ Padova, gran finale con lo straordinario concerto streaming di Kavakos e OPV

In appena un’ora di esibizione, il concerto di Kavakos ha registrato oltre 1500 visualizzazioni solo sul profilo Facebook dell’Orchestra di Padova e del Veneto, mentre veniva trasmesso in contemporanea anche sul canale YouTube dell’OPV e sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto. Alle visualizzazioni si sono sommate le diverse decine di condivisioni, messaggi di apprezzamento e affetto nei confronti dell’OPV, e di ringraziamento non solo da parte degli abbonati e follower dell’Orchestra, ma anche da nuovi utenti e appassionati di musica che hanno seguito l’intera rassegna con vivace attenzione.

Un grande violinista

L’annuncio del concerto di Kavakos a Padova aveva creato da subito curiosità e attesa per il ritorno del grande violinista, salito sul palco del Teatro Verdi con l’OPV a 15 anni esatti dal suo debutto con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Per il particolare omaggio a Mozart, Kavakos ha eseguito nella doppia veste di solista e maestro concertatore l’Ouverture da La Betulia liberata, l’azione sacra che fu commissionata a Mozart proprio durante la sua visita a Padova, il Concerto n. 4 per violino e orchestra K 218 e la Sinfonia n. 41 K 551, tra i maggiori capolavori del compositore austriaco, universalmente nota come “Jupiter” dato il carattere grandioso e divino che caratterizza la sua ultima composizione sinfonica.

Come riascoltare il concerto

Visto il successo dell’iniziativa, sarà possibile riascoltare gratuitamente il concerto mozartiano di Kavakos nell’area gratuita della piattaforma www.opvlive.it fino al 12 aprile, oltre che sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’OPV (@opvorchestra).

La rassegna sempre disponibile

Ottimo risultato anche per tutti gli altri appuntamenti di Mozart @ Padova, la rassegna ideata dall’architetto Paola Cattaneo con la direzione artistica di Marco Angius, che in poche ore hanno ricevuto sui social dell’OPV fino a oltre 4.000 visualizzazioni e che ancora sono destinate a crescere: dall’incontro con il musicologo Sandro Cappelletto sui primi tre Quartetti di Mozart, trasmesso da Palazzo Cornaro-Priuli che ospitò il quindicenne Mozart in città, fino a Mozart in Carrozza, l’esilarante spettacolo di musica e parole dedicato ai giovani ascoltatori e alle loro famiglie. Anche questi video rimarranno disponibili nell’area gratuita della piattaforma www.opvlive.it, sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’OPV (@opvorchestra).

Dettagli

La rassegna musicale è stata organizzata con il Patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Padova e della Provincia di Padova, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto. Si ringraziano il Consolato Generale d’Austria, Forum Austriaco di Cultura, il Gabinetto di Lettura e Società di Incoraggiamento Aps, la Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, la proprietà di Palazzo Cornaro-Priuli e l’Associazione Amici dell’OPV.