Oltre 110 i partecipanti ai press e agli educational tour #daiColliallAdige

"Sono stati oltre 110 gli operatori turistici, i giornalisti e i blogger ospiti degli Educational Tour e dei Press Tour organizzati dal GAL Patavino nell’ambito del progetto di promozione territoriale #daiColliallAdige tra gennaio e ottobre 2022. Un successo che racconta di una rinnovata attenzione attorno alla promozione turistica e culturale di un’area carica di tesori nascosti e di potenzialità di crescita ma che non si esaurisce con gli eventi fin qui realizzati.

Gli Educational Tour del 2022

Gli Educational Tour del 2022: in questi primi 10 mesi del 2022 sono stati complessivamente 6 gli Educational Tour organizzati dal GAL Patavino del territorio. Un progetto che ha visto la partecipazione di 86 operatori del settore turistico, tour operator e promotori. Al centro dei percorsi di approfondimento, veri e propri viaggi sul territorio in bici e in pullman alla scoperta di castelli, chiese e monasteri, ville e abbazie ma anche della natura, i corsi d’acqua, i boschi, e di un’enogastronomia ricca di tradizione dell’area.

Ben 4 degli Educational Tour del 2022, supportati dal Comune di Arquà Petrarca, hanno avuto al centro la promozione delle location territoriali interessate dal docufilm “Il vecchio e la bambina”. Un’opera del 2021 diretta da Sebastiano Rizzo, e ispirato a Ernest Hemingway, che ha visto la partecipazione di Maria Grazie Cucinotta, Totò Onnis e Giada Fortini. Un film che vede proprio nel Veneto rurale il vero protagonista della narrazione.

I Press Tour del 2022

I Press Tour del 2022: sono stati 4 nei soli primi 10 mesi del 2022 i Press Tour organizzati nel contesto del progetto #daiColliallAdige. A partecipare a queste full immersion nel mondo magico della natura e della cultura dell’area una trentina di giornalisti e blogger provenienti da tutto il territorio nazionale. Al centro di questi percorsi, alcuni dei quali hanno previsto anche un pernottamento in location di eccellenza del territorio, la natura, cultura, l’arte e l’enogastronomia di un territorio tra più affascinanti e segreti.

Non è finita

Un progetto che continua ad offrire occasioni di approfondimento e riscoperta del territorio tramite ulteriori proposte che saranno rese disponibili ai giornalisti nei prossimi giorni e mesi.

Dai Colli all'Adige

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato eRegione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

