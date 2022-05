"Supercoppia Italiana 2022", i più eleganti sono i padovani Patrizia e Sante

Domenica 15 maggio, nella “Piazzetta del Molino”, nel cuore storico di Savignano sul Rubicone (a pochi passi dal Fiume Rubicone), si è svolta la finalissima del concorso “La Supercoppia Italiana 2022”.

Supercoppia Italiana

“La Supercoppia Italiana” è un’idea di Paolo Teti e di sua moglie Maria Grazia Montevecchi, ideatori fra l’altro dei concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia”, “Miss Nonna” e “Miss Suocera”. “La Supercoppia Italiana” è un concorso che vuole premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia ed il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona; oppure ci si ricorda che si è una “coppia” solo quando nascono problemi o difficoltà. Le coppie partecipanti, hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella. La coppia vincitrice della 16° edizione del concorso “La Supercoppia Italiana 2022” vive a Santarcangelo di Romagna (RN) ed è composta da Chiara Raspugli, 44 anni, barista e Nevio Guerra, 46 anni, operaio. Chiara e Nevio sono sposati da 13 anni e sono genitori di Asia ed Alessandro, di 12 ed 8 anni. Dopo i test attitudinali nei quali si sono dimostrati concordi su tutto e la sfilata in passerella, per la prova di abilità, hanno presentato una romantica versione della canzone dei Modà “Come un pittore”.

Le coppie premiate

Le altre coppie premiate:

“La Supercoppia Italiana Sorriso” Lorenza Bartolomei, 57 anni, casalinga, di Forlì e Terenzio Babini, 55 anni, consulente commerciale, di Ravenna. Lorenza e Terenzio sono fidanzati da 6 anni.

“La Supercoppia Italiana Eleganza” Patrizia Modena, 61 anni, infermiera e Sante Rizzo, 67 anni, di Conselve (Padova). Patrizia e Sante sono sposati da 41 anni e sono genitori di Luca e Sara, di 36 e 32 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 28 anni.

“La Supercoppia Italiana Sprint” Giulia Gibin, 57 anni, parrucchiera ed Enrico Odorizzi, 60 anni, geometra, di Porto Tolle (Rovigo). Giulia ed Enrico sono sposati da 34 anni e sono genitori di Nicola di 32 anni e della gemelle Sara ed Eleonora, di 24 anni.

“La Supercoppia Italiana Fashion” Alessandra Ferlini, 46 anni, insegnante di scuola superiore ed Enea Coatti, 51 anni, impiegato, di Argenta (Ferrara). Alessandra ed Enea sono sposati da 9 anni e sono genitori di Tommaso di 6 anni.

“La Supercoppia Italiana Romantica” Iris Mezzadri, 50 anni, ragioniera, di Vignola (Modena) ed Alberto Danieli, 50 anni, autista, di Mantova. Iris ed Alberto sono fidanzati da 5 anni e sognano di potersi sposare presto.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti e da Serena Pagliarani “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”. Ospiti d’onore le “Madrine” di “Miss Mamma Italiana” (altro con concorso di esclusiva nazionale della Te.Ma Spettacoli), ovvero le mamme vincitrici degli anni passati e le Pre Finaliste dell’anno 2022. L’organizzazione de “La Supercoppia Italiana” dopo il grande successo del concorso è già al lavoro per la prossima edizione, le coppie interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare il numero telefonico 0541 344300.