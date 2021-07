Commerciante padovano vince 100mila euro al SuperEnalotto: «Serviranno per continuare a lavorare»

È stata presentata per l’incasso la vincita di uno dei premi assegnati nel concorso n. 76 di sabato 26 giugno che ha distribuito in tutta Italia ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno, di cui 8 conseguiti nel Veneto. A vincere, a Venezia però, è stato un commerciante che vive nella provincia di Padova.

Fortuna

Afferma lo stesso commerciante: «Il 26 giugno sono andato al mare a distrarmi un po’. Lavoro nel settore dell’abbigliamento e, come tanti altri settori, anche questo è stato duramente colpito dalla pandemia. Nel tempo libero da un lato è più facile fantasticare sui propri sogni ma dall’altro ci si può concentrare meglio sulla dura realtà per cercare soluzioni concrete. Per questa ragione ho giocato, per tentare la fortuna. Quella fortuna che in qualche modo spero mi assista e mi dia la forza per ripartire nel mio lavoro». Il vincitore è un uomo di mezza età, celibe, che nella vita è sempre stato dedito al suo lavoro: la sua attività commerciale nel campo dell’abbigliamento, da lui tanto amata, a cui ha dedicato tutto il suo tempo e per cui ha fatto tanti sacrifici professionali e personali. Poi un giorno è arrivata la pandemia e tutto si è fermato. Il vincitore vorrebbe lavorare ma «come un uragano, il Covid ha portato via anche la speranza di ripartire».

Vincita

Aggiunge il fortunato vincitore: «Non sono mai stato un uomo che si arrende di fronte alle difficoltà, anzi. Ma questo nemico invisibile ha messo in ginocchio troppe persone e io sono una di quelle. Voglio lavorare, la mia vita è tutta racchiusa nella dedizione al mio lavoro. Ma senza soldi è difficile andare avanti, praticamente impossibile». Alla scoperta della vincita, la sera, a casa, di ritorno dalla gita, l’uomo è incredulo e taciturno. Resta in silenzio per prendere il tempo per respirare e riflettere. Condividerà la sua gioia con i suoi familiari solo il giorno successivo quando, a mente lucida, realizzerà che non si è trattato di un sogno ed è capitato proprio a lui. «Non ho mai avuto nella mia vita tante certezze come oggi. So esattamente come utilizzare i soldi. Serviranno per continuare a lavorare e farò un po' di beneficienza a una famiglia invalida che mi sta tanto a cuore. Oggi che, grazie alla vincita di 100mila euro con SuperEnalotto, potrò riprendere con serenità la mia quotidianità, non posso certo dimenticare le persone meno fortunate di me che ogni giorno vivono tante difficoltà, prime fra tutte le barriere architettoniche che certamente rappresentano un grande ostacolo per loro».