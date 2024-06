Sushi, due locali padovani premiati dalla prestigiosa Guida del Gambero Rosso

Sushi: combinazione perfetta tra le parole “su” (aceto) e “meshi” (riso), arte antica che ha conquistato i palati di tutto il mondo e che torna a essere celebrata da Gambero Rosso nella nuova edizione della Guida Sushi 2025. Un ritorno atteso da tutti gli amanti della cucina giapponese, dopo l’esordio nel 2021 e la pausa in questi anni di trasformazione dei ristoranti nipponici in Italia anche a causa della pandemia da Covid-19.

Sushi

Tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery, la Guida del Gambero interpreta questo nuovo scenario con una selezione accurata dei migliori luoghi dove gustare il cibo giapponese più famoso al mondo: 223 indirizzi di insegne che hanno investito in qualità e innovazione, tra sapori autentici, ma anche contaminazioni più moderne, per un cibo sempre più popolare che continua ad attirare nuovi consumatori. Spiega Pina Sozio, curatrice della Guida: «In questo volume ci sono tante storie di amore per la cultura nipponica, storie di giapponesi che hanno voluto trasmettere al nostro Paese la grande eredità gastronomica di cui sono testimoni e storie di italiani, folgorati dal fascino della cucina del Sol Levante. La nostra selezione cerca di evidenziare le esperienze di eccellenza incentrate intorno al sushi».

Tre Bacchette

Sono 32 le insegne di eccellenza che offrono le migliori proposte di sushi lungo tutto lo stivale: la maggior parte si concentra a Milano, da sempre città aperta alle influenze internazionali e oggi capitale della cucina giapponese in Italia, una delle prime città nel nostro Paese ad aver accolto i ristoranti nipponici. A partire dalla celebre insegna Poporoya, da cui parte la storia del sushi a Milano nel 1989, con lo chef Hirazawa Minoru, detto Shiro, che pian piano è riuscito a vincere la ritrosia degli italiani per una cucina allora misteriosa. Si rivelano una grande sorpresa, invece, regioni come la Puglia e la Campania, più legate alle tradizioni mediterranee e che invece hanno assistito negli ultimi anni a un incremento significativo di ristoranti che offrono specialità giapponesi, spesso reinterpretate con un tocco locale. Assente il Molise.

Veneto

Il Veneto con le sue 11 insegne, sparse su tutto il territorio, è la testimonianza di come anche questa regione abbia accolto il sushi come una parte integrante della sua scena gastronomica: la combinazione di ingredienti freschi, l'influenza del turismo e la curiosità culinaria dei residenti hanno creato un ambiente in cui il sushi può prosperare accanto ai piatti tradizionali veneti. Questi i locali premiati:

Jadore Sushi Restaurant a Cittadella (PD)

Sushi Su a Padova

Yu Restaurant a Treviso

Halu a Villorba (TV)

Basara a Venezia

Mirai a Venezia

Aki Restaurant a Mestre (VE)

Hana-Kaze Sushi Lounge a Mestre (VE)

Itaria a Mestre (VE)

Sushi Tao a Verona

Ginzo a Vicenza

A meritare la presenza in Guida come migliore take away in Italia c'è anche Hidden Sushi a Piazzola sul Brenta (Padova).