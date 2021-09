Tamponi rapidi gratis e test Hiv anonimi: l'iniziativa della Fondazione Foresta al Future Vintage Festival

Grazie alla Fondazione Foresta Onlus, in collaborazione con il Dipartimento di malattie infettive della professoressa Cattelan, nelle giornate del 10-11-12 settembre al Future Vintage Festival al Centro culturale San Gaetano sarà possibile effettuare un test rapido antigenico valido per entrare in sicurezza alla manifestazione

Nella lotta contro l’epidemia Covid 19, le nuove evidenze scientifiche pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie hanno dimostrato come i nuovi test antigienici di ultima generazione consentono di raggiungere esiti sovrapponibili ai test molecolari. Visti gli ottimi risultati, in contesti ad elevata trasmissione comunitaria, l’impiego dei nuovi test rapidi di ultima generazione risulta molto utile per adottare con estrema rapidità misure di prevenzione e di sanità pubblica. La raccolta del campione avviene tramite un tampone naso-faringeo e i tempi di risposta si aggirano intorno ai 15 minuti.

Tamponi gratis

Grazie alla Fondazione Foresta Onlus, in collaborazione con il Dipartimento di malattie infettive della professoressa Cattelan, nelle giornate del 10-11-12 settembre al Future Vintage Festival al Centro culturale San Gaetano sarà possibile effettuare un test rapido antigenico valido per entrare in sicurezza alla manifestazione. I tamponi sono stati forniti gratuitamente dalla Regione del Veneto.

Hiv

La prevenzione del Covid non deve però precludere altre forme di prevenzione come quella sulle malattie sessualmente trasmesse. Dalle indagini eseguite dalla Fondazione Foresta Onlus nel 2018-2019 su oltre 2000 giovani emerge un dato preoccupante, cioè oltre il 40% dei giovani intervistati riferisce di avere rapporti liberi ed è noto che l’80% delle infezioni HIV si trasmette attraverso rapporti sessuali non protetti. Il mancato uso del preservativo viene giustificato con le seguenti motivazioni

Tra i ragazzi l’aspetto economico non è di poco conto

È ritenuto essere una condizione che riduce la sensibilità e il piacere sessuale.

La trasgressione e la carica adrenalinica del rischio assumono un significato importante nella sessualità

Test

La Fondazione Foresta Onlus già da diversi anni impegnata sul fronte della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse con il progetto “Amati Intensamente Difenditi Sempre” per incoraggiare i giovani a proteggersi dal contagio del virus HIV ed effettuare il test gratuito dell’HIV. La motivazione del progetto nasce dalla constatazione che a Padova l’incidenza di giovani HIV positivi è più elevata rispetto alla media nazionale (6 su 100 mila contro 12). Alla manifestazione sarà quindi possibile effettuare anche un test HIV gratuito e anonimi per garantire una prevenzione ai giovani a tutto tondo. Fondazione Foresta ha come obiettivo primario la prevenzione e la salute dei giovani, attraverso numerosi incontri di comunicazione e di proposta di esecuzione di test gratuiti durante le manifestazione, ma soprattutto attraverso controlli e visite gratuite nella sede della Fondazione effettuando una prenotazione al numero verde 800-100-123.