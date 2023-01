Una targa per i 40 anni di fedeltà ad Ascom: il riconoscimento alla Ferramenta Garbin

71 anni e non sentirli: tanti sono gli anni di attività della Ferramenta Garbin di Saccolongo, che l’anno scorso aveva ricevuto dalla Camera di Commercio il premio come impresa storica e da poco è stata destinataria di un altro riconoscimento, la targa per i 40 anni di fedeltà associativa ad Ascom Confcommercio Padova.

Targa

A riceverla Giuseppe con i figli Alberto (peraltro fiduciario Ascom di Saccolongo) ed Eleonora, consegnata da Claudio Lazzarini, in qualità di presidente del mandamento di Abano e dal consigliere Simone Tasinato, oltre che dal direttore generale Ascom Otello Vendramin e dal segretario mandamentale Dino Marchioro. «Un esempio felice di impresa innovativa e radicata nel territorio - ha commentato il presidente Lazzarini - che sa crescere e nel contempo ha la rara capacità di fidelizzare la clientela con la professionalità e la simpatia». A novembre la storica azienda ha peraltro cambiato anche sede, ampliandosi e modernizzando la struttura oltre a rinfrescare anche il logo, che ora ha come sottotitolo “la bottega del far ben”. E che la simpatia sia la leva di forza di questo trio di imprenditori lo dimostra anche una veloce scorsa alla pagina facebook, che ad esempio a San Martino pubblicava una sorridente Eleonora nell’atto di spadellare le castagne da offrire alla clientela. Questo il claim del loro sito: «La vostra soddisfazione, la nostra gioia». Un esempio da seguire, da imitare, da premiare.