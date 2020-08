Tekbin: un e-book gratuito per sensibilizzarsi alla problematica del trashing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il trashing rappresenta oggi una problematica importante relativa alla riservatezza delle informazioni dei documenti destinati alla distruzione. Quante volte ci capita di accartocciare i documenti pensando che il ‘crumpling‘ sia sufficiente per eliminare il documento? Con l’avvento del digitale abbiamo perso la consapevolezza del valore del dato cartaceo e dei relativi connessi ai dati personali o commerciali/industriali che sono presenti nelle relative stampe. L’imprenditore Giuseppe Stella, amministratore della Stella All in One azienda attiva nel business della archiviazione e distruzione certificata dei documenti con sede ad Albignasego racconta che ‘Buste paga, fatture, preventivi, bozze di contratti, bozze di schemi strategici, bozze di business plan spesso finiscono nei cestini delle aziende e delle pubbliche amministrazioni semplicemente accartocciati nei cestini porta rifiuti, incuranti dei rischi connessi alle informazioni presenti. Tutto ciò espone i soggetti a violazioni informative e rischio di frodi’ Il trashing, infatti, è una pratica ignorata ma particolarmente importante e diffusa nell’ingegneria sociale che si avvale del setacciamento dei rifiuti per effettuare ‘footprinting’ ossia recuperare informazioni strategiche e riservate dai rifiuti della vittima/target. A tal riguardo in ottica GDPR anche gli addetti e le ditte di pulizie dovrebbero essere nominate in organigramma quali responsabili del trattamento relativamente ai dati contenuti nei documenti da distruggere. Da tale esigenza nasce l’esigenza della distruzione certificata dei documenti ossia un servizio che consente di raccogliere e triturare i documenti con tutte le garanzie richieste in termini di accountability. La società italiana Stella All in One Srl ha sviluppato Tekbin, un cassonetto intelligente che ha ottenuto il brevetto d’invenzione relativo alla intera gestione in compliance della distruzione dei documenti. Al fine di sensibilizzare aziende e pubbliche amministrazioni sulla tematica è stato pubblicato dalla Stella All in One un breve e-Book gratuito sulla piattaforma internazionale Research Gate, che oltre a fornire una panoramica sulla riservatezza della sicurezza delle informazioni, illustra in modo semplice ma efficace il trashing e le buone pratiche per ridurne il rischio in ottica compliance GDPR e ISO27001 come il cassonetto Tekbin. Link all’e-book: https://www.researchgate.net/publication/343699802_TekBin_Cassonetto_per_la_distruzione_certificata_dei_documenti_in_blockchain