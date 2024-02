Y-40, la piscina termale più profonda al mondo protagonista su Canale 5 e Real Time

Da oggi, domenica 25 febbraio, Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, torna protagonista in televisione per tre weekend.

Lo Show dei Record

Ad inaugurare la stagione televisiva girata negli Y-40 Studios sarà “Lo Show dei Record”, il popolare programma condotto da Gerry Scotti secondo il format del Guinness World Record: proprio da domani, per tre domeniche consecutive (i prossimi appuntamenti sono per domenica 3 e domenica 10 marzo) in prima serata, vedrà le sue prove acquatiche svolgersi nella piscina padovana iscritta nel libro dei Guinness all’apertura nel 2014. A condurre le spettacolari prove in acqua sarà Umberto Pelizzari, primatista mondiale di apnea, da sempre protagonista di eventi e workshop in Y-40, ora nelle vesti di co-conduttore per le esterne del programma.

Matrimonio a tutti i costi

Non solo Mediaset: il 2 marzo gli Y-40 Studios accoglieranno una delle coppie fortemente motivata a convolare a nozze di “Matrimonio a tutti i costi”, facendosi palcoscenico della seconda puntata del programma in onda su Real Time. Sotto la conduzione dell’esperta del mondo Wedding Michelle Carpente, torna infatti sul canale 31 e in streaming su Discovery+ la seconda stagione del format co prodotto da SmartWed SRL, Spav Srl e ideato da Carpente assieme a Gianluca Potenziani, con la direzione di produzione di Federica Strozzi e la regia di Luca Bemportato.

Y-40 Studios

Afferma Giovanni Boaretto, responsabile di Y-40 Studios: «Lavorare con professionisti della tv ha rappresentato per Y-40 un momento di crescita. Abbiamo potuto fornire lo spazio subacqueo d’eccezione, tutte la strutture del set, allestito con i migliori professionisti e lo staff subacqueo composto da video operatori, safety e macchinisti, consentendo di lavorare per ore in acqua termale senza interruzioni grazie alla piacevole temperatura»