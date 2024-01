I "maniaci del maltempo" filmano la tempesta perfetta: è quella che il 25 luglio si è abbattuta sul padovano

Hanno un nome che suona tipo "i maniaci del maltempo", Unwetter freaks, ma non sono altro che una rete di ricercatori tedeschi che vanno a caccia di fenomeni metereologici estremi. Vanno in pratica a constatare direttamente quelli che sono gli impatti e le conseguenze sul territori di fenomeni di "maltempo" sempre più frequenti a causa della crisi climatica in atto.

Eines der stärksten Unwetter der Gewittersaison 2023 konnten wir am frühen Morgen des 25. Juli bei Padua in Norditalien abfangen. Wenige Minuten nach diesem Video fielen tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel pic.twitter.com/8aodQ3kaLt — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 27, 2023

Hanno base in Germania meridionale ma si muovono molto, non solo in Europa. L'account si chiama @unwetterfreaks ed è presente su tutti i social: X, Fb, Instagram e YouTube. Ed è da questo account che è stato pubblicato un video a seguito di questa semplice didascalia: «Abbiamo intercettato uno dei temporali più forti della stagione temporalesca del 2023, vicino a Padova, nel nord Italia, la mattina presto del 25 luglio. Pochi minuti dopo questo video, dal cielo sono caduti chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis», come hanno documentato. Sono immagini davvero suggestive, come suggeriscono diversi utenti, ma allo stesso tempo tutti concordano sulla pericolosità di questi eventi. Lo scambio di informazioni, monitorare temperature ed eventi meteo, è diventato sempre più importante. Come condividerle. Anche sui social.