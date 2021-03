Tg Pro Loco: grande successo per il nuovo format di Unpli Veneto

Grande successo per il primo “Tg Pro Loco”, nuovo format in onda tutti i giovedì alle 19 sulla pagina Facebook di UNPLI Veneto. Oltre 6mila le persone raggiunte, più di un migliaio di interazioni e centinaia di commenti raccontano come il Tg Pro Loco sia riuscito a raccontare il mondo dei volontari veneti in modo nuovo e coinvolgente.

L’appuntamento di giovedì 18 marzo

Giovedì 18 marzo alle 19, per il secondo appuntamento del Tg Pro Loco, ospite d’eccezione sarà il presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina; insieme a lui saranno protagoniste della serata le Pro Loco di Agordo (BL) e di Legnago (VR) che racconteranno le tante iniziative che i volontari continuano a portare avanti sul territorio (sempre nel rispetto delle normative anti Covid).

L’iniziativa “Bentornata Primavera”

In questa occasione verrà anche presentata l’iniziativa “Bentornata Primavera”, il brindisi diffuso che si svolgerà domenica 21 marzo alle 11 e che si potrà seguire in diretta Facebook sulle pagine di UNPLI Veneto e Primavera del Prosecco Superiore.

«Un abbraccio virtuale»

«Sarà un abbraccio virtuale fra tutte le mostre del vino che compongono la storica rassegna – spiega Giovanni Follador, presidente del Comitato organizzatore e di UNPLI Veneto – un brindisi di benvenuto alla bella stagione che segna anche l’inizio della Primavera del Prosecco Superiore e dei tanti eventi collegati alla kermesse che quest’anno celebrerà anche il grande poeta Andrea Zanzotto, di cui ricorre il centenario della nascita».