The secret door, il nuovo portale di Veneto Segreto per scoprire i luoghi meravigliosi della regione

Veneto Segreto® lancia una nuova piattaforma che permetterà di scoprire luoghi e angoli del Veneto in modo sorprendente…

Una porta magica che si apre ogni volta in un posto meraviglioso del Veneto: ecco l’idea di Veneto Segreto per questi giorni di lockdown.

Come fare

Collegandosi al link www.venetosegreto.com/secretdoor il pubblico si potrà catapultare virtualmente dalle Dolomiti ai Colli Euganei, passando per i meravigliosi borghi veneti fino alla Lessinia, il tutto grazie a delle eccezionali fotografie. Una varietà di luoghi e di immagini incredibili fruibili tramite smartphone, tablet o computer a cui si accede attraversando una “porta segreta”. Un nuovo modo per vivere e promuovere la nostra bellissima regione anche a livello internazionale.

Una piattaforma facile, immediata e condivisibile sui social

L’associazione Veneto Segreto ha sviluppato un importante lavoro di design e di programmazione per rendere la piattaforma facile, immediata e condivisibile sui social: gli utenti diventeranno così loro stessi ambasciatori della bellezza del Veneto tramite i loro profili. Il titolo della piattaforma è stato volutamente tenuto in inglese per permettere una diffusione internazionale del sito.

Le immagini

Ogni immagine è corredata dal nome del luogo e dall’autore delle fotografie, le quali provengono da Flickr (Creative Commons) o dalla banca dati dell’associazione creata durante i numerosi contest fotografici realizzati dall’Associazione e che continuerà ad essere alimentata anche attraverso le foto che il pubblico potrà inviare direttamente all’indirizzo venetosegreto@gmail.com.

Luoghi unici

Certi che si riuscirà a tornare a viaggiare e a godere di quanto la nostra regione ha da offrirci superati i tempi della pandemia, questo portale vuole far scoprire agli utenti, con fotografie ad alta definizione, luoghi e dettagli difficilmente fruibili dal vivo in questo momento.

Associazione Culturale VENETO SEGRETO®

Veneto Segreto è l’associazione culturale con sede a Vicenza che dal 2016 ha la vocazione di valorizzare e promuovere il Veneto e le sue meraviglie attraverso i canali social, il sito internet, la newsletter e gli eventi. Una community in crescita costante che attraverso l’interazione, il dialogo e lo scambio propone nuove idee di progetti ed eventi. Collabora con varie associazioni, musei, enti culturali e didattici nello sviluppo di progetti legati alla promozione della Regione Veneto.

Info

Telefono: 3476445239

Facebook: https://www.facebook.com/Venetosegreto/

Instagram: https://www.instagram.com/venetosegreto/

Telegram: https://t.me/venetosegreto

Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/inviaggioconvenetosegreto/