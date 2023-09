“The Sound of Elegance”, torna la cena-evento dell’associazione “Il Borgo dei Poeti al Carmine”

“The Sound of Elegance” è l'evento realizzato da una idea dell’associazione “Il Borgo dei Poeti al Carmine” che ha anche organizzato la cena-evento che si terrà negli spazi antistanti la Wiennese che curerà la cena di gala (solo su invito). Per l'occasione via Tasso sarà eccezionalmente chiusa al traffico.

Appuntamento il 14 settembre dalle 19.30.

L’obiettivo

L'Associazione “Il Borgo dei Poeti al Carmine” con le proprie manifestazioni vuole valorizzare l'antico quartiere padovano uno dei più importati di tutta Padova. Un evento organizzato e promosso da Wiennese ed Aston Martin Verona del Gruppo Benati, come ci racconta Ermanno Sguoto, titolare della Wiennese, rinomato ristorante e storica pasticceria padovana.

Aston Martin DB-12

Spettacolo nello spettacolo, sarà la presentazione in anteprima per il Veneto, attraverso Aston Martin Verona del Gruppo Benati, del nuovissimo modello Aston Martin DB-12, punta di diamante del marchio britannico che ha rinnovato la propria partnership con Wiennese per il secondo anno consecutivo, quale Main Sponsor. Aston Martin è da sempre l'auto di James Bond, il famoso ed affasciante agente segreto di sua Maestà.

La musica

Dopo la fortunata “prima” dello scorso anno, l'edizione 2023 sarà caratterizzata dal progetto musicale “Brit PoP”, infatti i BRIT CALLING omaggeranno la cultura britannica, che ha reso celebre nel mondo i tanti look della sua musica, attraverso gli artisti come i Beatles, David Bowie, Sting, Adele, Peter Gabriel, Annie Lennox solo per citarne alcuni.

La beneficenza

Oltre ad Aston Martin Verona altre realtà economiche hanno dato il loro contributo quali Sponsor come Chamapagne Thienot, Al Duca d'Aosta, Premiere Luxury Hotel, Franco Costruzioni, Trust Master, MFontana, Studio Cassoli Parlavamo di solidarietà, infatti durante la cena è prevista una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto alla Parrocchia della Basilica del Carmine per sostenere le attività sociali, sempre più importanti.

La serata

A presentare l'evento è stata chiamata Lisa Pietrobon, nota e bravissima speaker di Radio Stereocittà. È importante ricordare l'importante supporto del Comune di Padova che ha concesso il proprio Patrocinio.

Foto articolo da comunicazioni stampa