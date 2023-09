Successo per la cena-evento “The Sound of Elegance”: non solo festa, anche beneficenza

Grande successo per la cena-evento “The Sound of Elegance” che si è svolta venerdì 15 settembre negli spazi antistanti piazza Petrarca, vicino alla Basilica di S. Maria del Carmine; via Tasso, per l’occasione, è stata eccezionalmente chiusa al traffico.

L’emozione

Un evento organizzato e promosso da Wiennese ed Aston Martin Verona del Gruppo Benati. Come ci racconta Ermanno Sguoto, titolare della Wiennese, rinomato ristorante e storica pasticceria padovana: «In questa splendida cornice, sembra questa una frase fatta, ma davvero questa sera c’è qualcosa di stupendo: il verde, il contrasto col cielo così al tramonto, è veramente emozionante. Tanto lavoro, ma siamo contenti del risultato. Il colpo d’occhio è eccezionale, tantissimi ospiti e la cucina che proponiamo, come da tradizione, è d’eccellenza. In più una grande sorpresa – continua Ermanno Sguoto - in anteprima per tutto il Veneto, la nuova nata portata qui apposta da Aston Martin Verona: la DB12.

La musica

Durante la serata non è certo mancata la musica. È Riccardo Venturin, responsabile commerciale Aston Martin Verona, a sottolinearlo: «Per noi è un onore essere qui a Padova quali sponsor di “The Sound of Elegance” per il secondo anno consecutivo. Festeggiamo quest’anno i 110 anni della famosa casa inglese e, per la prima volta in un evento pubblico in Italia, presentiamo la nuova vettura DB12, l’ultima nata in casa Aston Martin. Il celebre marchio britannico è da sempre riconosciuto come simbolo di eleganza e raffinatezza e da oltre 60 anni fa coppia con James Bond facendo sognare milioni di appassionati. Aston Martin DB12 è la prima Super Tourer e rappresenta l’inizio di una nuova ed entusiasmante era per Aston Martin».

«Un volto diverso al Carmine»

Ermanno Sguoto continua: «Un grazie anche all’associazione Borgo dei Poeti al Carmine per aver creato l’opportunità per questo tipo di manifestazione. Perché il Carmine è un quartiere che merita di essere rivalutato, merita di ospitare eventi di un certo calibro E sarebbe bello vedere sempre più spesso eventi di questo genere. Proprio per questo il Comune di Padova, valutando positivamente l’iniziativa, ha concesso il proprio patrocinio. Mi sento quindi di ringraziare tutti coloro che sono stati al nostro fianco con grande entusiasmo per dare un volto diverso al Carmine».

Un successo

«Abbiamo confermato e aumentato il successo dello scorso anno attraverso una migliore ambientazione con più auto da parte di Aston Martin Verona dando ancora maggiore rilevanza all’evento, grazie alla presenza del modello di DB12.

Il concerto ha goduto di un’ottima performance da parte di Alice Cossa che ha confermato le sue qualità canore. La raccolta fondi da noi promossa è già stata consegnata nelle mani di Don Matteo e contribuirà ai lavori per ristrutturare l’“Altare delle Anime” all’interno della Basilica di Santa Maria del Carmine.

Tra i numerosi ospiti abbiamo notato Carlo Baccaglini, Patron della manifestazione “Auto e moto d’epoca”. Numerosi imprenditori padovani, ma non solo, i quali non hanno fatto mancare il loro apprezzamento e il loro sostegno.

L’amministrazione comunale di Padova è stata rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta e dall’assessore allo sport, l’avvocato Diego Bonavina. Il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, non potendo intervenire ha mandato i propri saluti».

I ringraziamenti

La cena molto apprezzata, conferma la capacità di Wiennese di realizzare anche importanti catering in ambientazioni di particolare prestigio. Importante è stato il sostegno di tutti gli sponsor dell’evento a iniziale dal Duca d’Aosta che ha vestito la cantante Alice Cossa e Lisa Pietrobon che ha condotto la serata. Thienot che con il proprio champagne ha aperto la cena con un aperitivo, Premiere Luxury hotel, Franco costruzioni, Trust Master, M Fontana, studio Cassoli. Un grazie a Stella Casiraghi per l’importante ruolo avuto nella macchina organizzativa.

