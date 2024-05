I ricercatori dell'Università di Padova finiscono su Topolino: la storia

Il tema della biodiversità e della sua importanza sbarca su Topolino nel numero 3575 del 29 maggio, dove sarà pubblicata la storia dal titolo "Zio Paperone e l’Oro Trasmigrante", sceneggiata da Bruno Enna e disegnata da Giampaolo Soldati.

La storia

In questa intrepida avventura un’inedita squadra di paperi, composta da Zio Paperone, Paperino, Archimede Pitagorico, Pico De Paperis e da Qui, Quo e Qua, si addentra tra le cave del Colorado alla ricerca di oro, trovando invece un enorme patrimonio di biodiversità, il vero tesoro dell’umanità. I giovani paperi, grazie agli insegnamenti degli scienziati che li accompagnano, istruiranno anche l’avido zio Paperone sull’importanza della natura, dimostrandogli che la vera ricchezza del pianeta è quella della vita e della diversità naturale. La responsabilità di tutelare la biodiversità, considerata da Qui, Quo e Qua il “termometro della salute della terra”, coinvolge tutti a partire dalle nuove generazioni e proprio per monitorare, conservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità è nato il National Biodiversity Future Center, il primo centro nazionale di ricerca dedicato alla biodiversità, di cui racconta il numero 3574 di Topolino in edicola oggi.

Unipd su Topolino

Nell’inserto in edicola oggi i due ricercatori Chiara Anzolini e Fabio De Pascale del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova spiegano la struttura e le attività del Centro. Uno sforzo di ricerca che coinvolge scienziate e scienziati di tutta Italia per studiare la biodiversità terrestre, marina, urbana e l'impatto che ha sulla società. Proprio su questo si concentra l'attività dei due ricercatori dell'Ateneo patavino che insieme al prof. Telmo Pievani guidano i progetti di comunicazione della scienza che raccontano l’importanza della biodiversità al pubblico italiano di tutte le età. Le due uscite su Topolino rappresentano il primo di tanti progetti in cantiere che vedranno la luce nei prossimi mesi. L'Nbfc è coordinato dal Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche con 2.000 scienziati, di cui 600 giovani. Finanziato dal Pnrr comprende 48 enti tra università, centri di ricerca, fondazioni e imprese su tutto il territorio nazionale.