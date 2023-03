"Mille volti": la dolce creazione della pasticceria Marisa di Arsego per la festa della donna

La pasticceria Marisa di Arsego, per ricordare quanto siano speciali le Donne di tutto il mondo, ha realizzato una piccola creazione chiamata "Mille volti". Dal sito, a caratteri cubitali, solo parole d’amore che delineano come la voglia di festeggiare e omaggiare le donne non manca. “Frizzante, attenta, saggia, pazza, sensibile, forte, fragile… è impossibile definirti, è facile riconoscerti. Hai una fortuna: sei Donna!”.

Il dolce

Tartelletta friabile con crème brulè allo zafferano, composta di cassis, cuore di mele e miele ricoperta da chantilly al mascarpone, decorata con spume al pistacchio.

Come provare il dolce

Fino all’8 marzo c'è la possibilità di prenotare la monoporzione "Mille Volti" al prezzo di 10 euro telefonando, passando in negozio oppure compilando il modulo al sito https://pasticceriamarisa.it/landing-page/festa-della-donna-2023/

Info

Pasticceria Marisa

Via Roma, 422 a San Giorgio delle Pertiche PD

Telefono +39 049 9330079

info@pasticceriamarisa.it

ordini@pasticceriamarisa.it

Info web

Foto articolo da comunicato stampa