Itinerari tra commercio, sapori e sapere, ecco i tour delle botteghe storiche di Padova

Confesercenti del Veneto Centrale, con l’avvio della stagione 2023/2024, mette in campo una serie di iniziative rivolte allo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. In questo contesto, con la collaborazione dell’Assessorato alle attività produttive e commercio del Comune di Padova, dell’Associazione Veneto Segreto (attiva dal 2016 con itinerari alla scoperta di luoghi e segreti del nostro territorio) e Federagit, Confesercenti introduce: “4 Tour delle botteghe storiche di Padova – Itinerari Storici tra Commercio, Sapori e Sapere”.

L’iniziativa, già sold out, vuole promuovere e valorizzare le botteghe storiche dell’Albo del Comune di Padova, attraverso la realizzazione di alcuni itinerari turistico-commerciali che accompagnino i partecipanti in un percorso di conoscenza e valorizzazione di Padova e della sua storia intrecciata a quella delle botteghe, dei sapori e dei valori che le contraddistinguono. Nei diversi percorsi, i partecipanti verranno portati alla scoperta di alcuni luoghi della città di Padova attraverso il racconto di aneddoti e curiosità che arricchiranno il valore di quello che ad un primo sguardo potrà sembrare un dettaglio insignificante per un turista occasionale, ma che porta con se il valore di anni di lavoro e dedizione intrinsechi al suo tessuto economico e commerciale. Il progetto si estenderà in 4 appuntamenti nei mesi di novembre e dicembre 2023.

«Si tratta di un’ottima iniziativa da parte di Confesercenti del Veneto Centrale, che il Comune di Padova ha scelto di sostenere proprio perché i locali storici non rappresentano solamente una parte fondamentale dell’economia del territorio - spiega Antonio Bressa, assessore alle attività produttive e commercio del Comune di Padova -, ma anche un elemento culturale ed identitario della città, di grande interesse per turisti e cittadini stessi. È essenziale sensibilizzare all’importanza dei locali storici, luoghi che devono assolutamente essere preservati perché baluardo all’interno di tutte le città, e in primis dell’Urbs Picta, del vero commercio, a tutela dall’omologazione e dalle multinazionali».

«È importante tramandare le storie e portare avanti le tradizioni» spiega Alessandra Trivellato, vice direttore Confesercenti del Veneto Centrale, «ma anche essere appetibili commercialmente. La nostra Fondazione dei Negozi Storici da ormai 15 anni perseguire questi obiettivi, per far sì che anche un negozio antico di cent’anni possa continuare ad operare con prodotti e offerte perfettamente in linea con i nostri tempi. Ecco perché abbiamo predisposto degli itinerari turistico-commerciali che possano raccontare la storicità e la bellezza di un commercio d’altri tempi, ma ancora attuale, attraverso la voce dei suoi protagonisti. Il fatto che i tour siano già sold out prima ancora di iniziare a promuoverli ci fa capire quanto piaccia l’iniziativa, che diventa un’esperienza a tutti gli effetti».

Quest’anno a promuovere gli itinerari anche un partner d’eccezione l’Associazione Veneto Segreto che ha sostenuto l’iniziativa lanciandola attraverso i propri canali e riscuotendo subito un ampio favore. «Stiamo pensando a delle repliche visto il favore riscosso - conclude Trivellato».

Il programma degli itinerari

Sabato 4 novembre - Tour “Saperi e Sapori”

Il tour si concentrerà su attività storiche che si tramandano di generazione in generazione.

La visita guidata avrà inizio davanti alla chiesa di S. Lucia per poi attraversare Piazza delle Erbe e della Frutta, addentrandosi infine nel Ghetto fino a raggiungere la zona di Ponte Molino.

Sabato 18 novembre e sabato 16 dicembre - Tour “Di Bottega in Bottega”

Il tour comincerà proprio dal mercato di Prato della Valle: dopo una breve introduzione sul contesto del commercio Patavino legato anche al mercato storico di Prato della Valle e della storia cittadina, comincerà la passeggiata alla scoperta di un laboratorio storico di cornici, una pasticceria storica per poi continuare tra le vivaci piazze del centro storico con passaggio tra Palazzo della Ragione, Università a Caffè Pedrocchi, terminando infine di fronte alla maestosa Basilica del Santo, in una drogheria d’altri tempi.

Venerdì 1 dicembre - Tour “L’Università di Padova tra botteghe storiche”

Questo tour celebra l’anniversario degli Ottocento anni dell’Università di Padova e si concentra sulla storia dentro e fuori i propri palazzi, per raccontare la vita degli studenti unita ai luoghi del commercio. Partendo Cortile Antico dell’Università, il tour si concentrerà sul grande fascino storico dell’Università e delle sue tradizioni, a partire dal Museo della Goliardia di Padova. Il tour proseguirà tra le piazze, vero luogo di ritrovo e di commercio di studenti e residenti.

