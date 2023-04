Oltre 3.800 viaggi e 50mila chilometri percorsi: premiati i volontari del trasporto sociale Anteas

Si è tenuta venerdì 31 marzo al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico di Selvazzano Dentro una serata ricca di emozioni, applausi e gratitudine, dedicata ai volontari del trasporto sociale "Anteas".

Volontari Anteas

Per questo importante momento sono stati presenti con l’Amministrazione Comunale il Vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo, il Presidente del CSV di Padova Luca Marcon, il Vicepresidente nazionale dell’Anteas Paolo Alfier, il Vicepresidente del Coordinamento provinciale Anteas Enzo Genovese e il Direttore Comandante del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest Enrico Maran. «Con grande emozione - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi - abbiamo premiato 13 volontari autisti o accompagnatori con 10 o più anni di servizio alla Comunità di Selvazzano Dentro, un traguardo raggiunto con entusiasmo e amore per le persone in difficoltà del nostro territorio. Abbiamo anche voluto dare il benvenuto ai nuovi 14 volontari entrati nel gruppo, che attualmente ne conta 43. Ed infine abbiamo consegnato un attestato di gratitudine speciale a Francesco Baldin, già presidente dell’Anteas, per il suo impegno, costante disponibilità e dedizione alla Comunità che continua ogni giorno. Grazie di cuore ai coordinatori di questo irrinunciabile servizio Patrizia Ortile, Piero Baldin e Sergio Bruni e a tutte le persone presenti per l’entusiasmo e la soddisfazione di far parte di questa meravigliosa famiglia».

Trasporto sociale

Sono cinque i veicoli dei quali tre di proprietà del Comune e due in comodato d’uso gratuito in disponibilità per lo svolgimento del trasporto sociale realizzato dall’Associazione Anteas che tutti i giorni “regalano” alla Città di Selvazzano Dentro per condurre persone in stato di fragilità economica e sociale, anziani, disabili, persone con difficoltà motorie o economicamente svantaggiate a fare terapie, visite mediche, attività riabilitative, ivi compreso il trasporto scolastico di bambini diversamente abili che frequentano dalla scuola materna alle scuole superiori. I cinque automezzi fino ad ora messi a disposizione dall’Amministrazione hanno compiuto nell’anno 2022 un totale di 49.332 chilometri ed effettuato 3.827 servizi prenotati e organizzati. «Dal 2006, in convenzione con il Comune di Selvazzano Dentro - concludono i coordinatori del servizio di trasporto sociale Patrizia Ortile e Piero Baldin - l’associazione gestisce il trasporto sociale con oltre 40 soci volontari. Sono autisti e accompagnatori che portano persone segnalate dai servizi sociali, in difficoltà per mille motivi e che non dispongono di mezzi propri, a visite mediche, vaccinazioni, terapie varie e servizi per prestazioni sociali. Un servizio quotidiano apposito è dedicato ai minori, sia per l’accompagnamento a scuola nei casi di disabilità, sia per prestazioni sanitarie. Inoltre, quasi ogni venerdì, un mezzo di trasporto è dedicato ad accompagnare alcune persone, non automunite per questione di età, a far visita ai propri cari nei vari cimiteri del nostro Comune».