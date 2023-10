Tre bicchieri 2024 del Veneto: 45 le etichette premiate in regione, due sono dei colli Euganei

Degustazioni di grandi soddisfazioni quest’anno in Veneto, determinate sicuramente da una serie di ottime annate come la 2021 e la 2022 che, pur diametralmente opposte, hanno dato vita a vini dagli aromi raffinati con dinamiche gustative di grande tensione e agilità nel primo caso, e a vini intensamente fruttati, disponibili e immediati nel secondo. Sono 45 i vini del Veneto che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso.

Sui colli Euganei

A Padova, come evidenziato nell'elenco sottoscritto, il massimo riconoscimento va a due realtà spesso premiate proprio per i loro rossi. I Tre Bicchieri 2024 vengono quindi riconosciuti al Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2019 de Il Filò delle Vigne e al Colli Euganei Rosso Gemola 2017 di Vignalta.

Tutti i vini

Amarone della Valpolicella 2019, Monte Zovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Barriques 2017, Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2018, Tenuta Sant'Antonio

Amarone della Valpolicella Cascina San Vincenzo Famiglia Pasqua 2018, Pasqua

Amarone della Valpolicella Cl. 2013, Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2019, Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2016, Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Cl. Capitel Monte Olmi Ris. 2017, F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Cl. Leone Zardini Ris. 2017, Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Cl. Ravazzol Ris. 2013, Ca'La Bionda

Amarone della Valpolicella Cl. Sant'Urbano 2019, Speri

Amarone della Valpolicella Val**zzane 2016, Camerani - Corte Sant'Alda

Bardolino Montebaldo V. Morlongo 2021, Vigneti Villabella

Campo Sella 2019, Sutto

Capitel Croce 2022, Roberto Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2022, Villa Sandi

Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2021, Le Fraghe

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2020, Inama

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2019, Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Gemola 2017, Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2022, BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2021, Cavalchina

Custoza Sup. Ca' del Magro 2021, Monte del Frà

Custoza Sup. Summa 2021, Gorgo

Lessini Durello Brut Nera Ris. 2015, Fongaro Spumanti

Lessini Durello Pas Dosé M. Cl. Cuvée Serafino Ris. 2016, Dal Maso

Lugana Molceo Ris. 2021, Ottella

Madre 2021, Italo Cescon

Montello Colli Asolani Il Rosso dell’Abazia 2019, Serafini & Vidotto

Soave Cl. Calvarino 2021, Leonildo Pieropan

Soave Cl. Campo Vulcano 2022, I Campi

Soave Cl. Le Battistelle 2021, Le Battistelle

Soave Cl. Monte Carbonare 2021, Suavia

Soave Cl. Monte Fiorentine 2021, Ca'Rugate

Soave Cl. Monte Grande 2021, Graziano Prà

Soave Sup. Il Casale 2021, Agostino Vicentini

Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2021, Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Valdadige Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2020, Roeno

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2022, Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vign. Giardino 2022, Adami

Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2022, Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di S. Pietro di Feletto Brut Ai Boschi XXIII 2022, Andreola

Valpolicella Cl. Sup. 2020, Rubinelli Vajol

Valpolicella Cl. Sup. 44 Verticale 2020, Buglioni

Valpolicella Sup. Case Vecie 2021, Brigaldara

I bianchi

Tra i bianchi, si possono assaporare Soave nitidi nell’espressione aromatica tipica e dal profilo gustativo fine e slanciato, Custoza in cui invece la ricchezza della piattaforma ampelografica permette interpretazioni molto differenti fra loro, ma che lasciano sempre emergere la forza delle colline moreniche del Garda.

I rossi

Sul fronte dei rossi invece la forbice temporale si apre sensibilmente, ed esplora Bardolino e Valpolicella per le vendemmie più recenti per poi iniziare un percorso a ritroso negli anni per i bordolesi delle province orientali che si chiude con gli Amarone 2013. Il territorio recita da protagonista anche con vitigni di carattere internazionale, con i bordolesi di Colli Euganei e Berici che si contrappongono a quelli della provincia trevigiana con i primi più ricchi e solari e i secondi giocati più sull’eleganza e la tensione. Ottimi risultati anche dal bacino gardesano, dove alla qualità indiscutibile dei migliori Bardolino fanno eco Chiaretto di personalità e grinta, nonché dalla Lessinia, sempre più terra di spumanti di carattere. Le colline patrimonio dell’Unesco non mancano di far valere la classe dei migliori Prosecco Superiore, sempre più retti dalla sapidità più che dal residuo zuccherino. Ne guadagnano in piacevolezza e versatilità.

Le novità

Tra le novità, i fratelli Zeni, Mariano Buglioni e la famiglia Rubinelli fanno il loro debutto nell’esclusivo club delle aziende premiate con vini dallo stile elegante e dinamico, accanto a tanti vini nuovi anche per aziende già premiate nelle precedenti edizioni, come il Pinot Grigio Rivoli dei fratelli Fugatti, Il Valpolicella Case Vecie di Brigaldara, la Cuvée Serafino di Dal Maso o l’imperdibile Traccia di Rosa di Matilde Poggi.

