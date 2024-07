«Ci è mancato poco»: Evyrein evoca Kennedy per "commentare" l'attentato a Trump

Il suo nome a sostituire le stelle nell'iconica bandiera, la scritta stile writer "Bro it was close" (in italiano "Fratello è mancato tanto così") e un sorridente John Fitzgerald Kennedy che indica quanto è effettivamente mancato. Lui, che in un simile accadimento ha perso la vita: Evyrein colpisce ancora, e dopo le opere estemporanee su Papa Francesco, Matteo Messina Denaro, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - tanto per citarne alcuni - ha deciso di dedicare uno dei suoi murales anche a quanto accaduto l'altro giorno, quando Donald Trump ha rischiato di perdere la vita per mano di un giovane cecchino, il quale però gli ha perforato solo l'orecchio destro.

Le opere sono state "incollate" nella notte in due punti diversi della città, vale a dire in via Santa Lucia e in via San Martino e Solferino, in Ghetto. Lo street artist ha scelto Jfk per ricordare che a lui è andata decisamente peggio, dato che nel 1963 a Dallas venne ucciso durante un corteo in auto.