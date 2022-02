Una "Piccola Olanda" a due passi dalla città: tutta la magia di "Tulipani Euganei"

Bisogna attendere ancora un mese, e poi sarà magia: nasce in provincia di Padova "Tulipani Euganei", un campo di 50mila tulipani di 16 varietà diverse.

Tulipani Euganei

L'idea è venuta a Marco Dainese, titolare dell'azienda agricola Terra dei Livii a Torreglia: «Fin da piccolo ho sempre amato la natura, e la fortuna ha voluto che nascessi nei colli Euganei, dove ho potuto vivere a fianco ad essa. Grazie al mio maestro delle elementari ho conosciuto il mondo delle api, e questa passione mi ha portato a scegliere gli studi di agraria alle scuole superiori. Il destino ha voluto però che dopo il diploma iniziassi a lavorare in un'azienda informatica: non riuscendo però ad abbandonare la mia passione parallelamente ho ripreso a inseguire i miei sogni ed ho aperto l'azienda apistica Terra dei Livii a Torreglia. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, ho sentito il bisogno di mettermi nuovamente in gioco con qualcosa di nuovo e che potesse essere d'aiuto alla gente in questi momenti difficili. È così che è nata l'idea del campo di tulipani, o meglio, di Tulipani Euganei: con la mia famiglia abbiamo piantato più di 50.000 bulbi scavando ogni singola buca nel terreno, e assieme ai miei bambini ho scelto un arcobaleno di colori perché vogliamo che solo a vederli esprimano gioia. Il nostro “vivaio” all'aperto darà la possibilità di vivere qualche ora immersi nei fiori e nella natura dei Colli Euganei, raccogliendo poi i tulipani per portare a casa un ricordo di questa giornata. La fioritura è prevista da fine marzo e durerà indicativamente fino a tutta aprile. Il campo è you-pick, significa che è possibile passeggiare nel campo e raccogliere in piena autonomia i tulipani che piacciono di più grazie a piccoli cestini che verranno forniti all’ingresso. Per l’entrata è previsto il pagamento di un buono d’ingresso con il quale sono previsti 2/3 tulipani omaggio». Non resta che attendere la fioritura, dunque...