Un angolo di Olanda a due passi dalla città: torna la magia di "Tulipani Euganei"

Bisogna attendere ancora un mesetto e mezzo, e poi sarà magia: torna in provincia di Padova "Tulipani Euganei", un campo di 50mila tulipani di 16 varietà diverse.

Tulipani Euganei

L'idea è venuta a Marco Dainese, titolare dell'azienda agricola Terra dei Livii a Luvigliano di Torreglia, che spiega: «Siamo lieti di annunciare che anche quest'anno riproporremo il campo di tulipani noto come Tulipani Euganei. Ci saranno oltre 200mila tulipani di 73 specie diverse a colorare il nostro anfiteatro naturale dei Colli Euganei. Tra le specie disponibili, i visitatori potranno ammirare i famosi "Queen of Night", i tulipani neri, i tulipa "Mata Hari" e i tulipa "Armani", oltre ai bellissimi "tulipa parrot" con petali che ricordano le piume dei pappagalli parrocchetti. La messa a dimora dei tulipani ha richiesto il nostro impegno per oltre tre mesi, tra la preparazione dei campi e la semina. Siamo lieti di accogliere nuovamente i nostri visitatori nel nostro campo di tulipani, che sarà accessibile tramite prenotazione dal nostro sito web. L'ingresso richiederà l'acquisto di un biglietto che includerà anche due tulipani a scelta da riporre negli appositi cestini che verranno messi a disposizione. Il campo è you-pick, il che significa che è possibile passeggiare liberamente nel campo e raccogliere i tulipani che più piacciono, grazie ai piccoli cestini forniti all'ingresso. La fioritura dei tulipani è prevista per il mese di aprile, anche se dipenderà dalle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi. Nel periodo di fioritura, i visitatori potranno anche ammirare i ciliegi in fiore e le api del nostro apiario. Continueremo a collaborare con alcune realtà della zona, con la promessa di svelare alcune novità più avanti. Tutte le informazioni saranno disponibili sul nostro sito web e sulle nostre pagine Facebook e Instagram, compresi eventuali eventi organizzati. Vi aspettiamo numerosi per ammirare il nostro anfiteatro naturale dei Colli Euganei e scattare foto indimenticabili». Non resta che attendere la fioritura, dunque...