Rimosso all'ospedale di Camposampiero un tumore da un chilo e 600 grammi

«Mi ero trascurata a lungo: prima la morte di mio padre, seguita subito dalla malattia di mia madre; e poi due figli, una vita piena zeppa di cose da fare e le incombenze di una quotidianità che, a volte, non ti lascia più neanche il tempo per te stessa»: esordisce così Paola, nome di fantasia, mamma 49enne che ha recentemente subito l’asportazione dell’utero, interessato da una massa tumorale molto seria e preoccupante.

Tumore

«Un tumore, che si è poi rivelato essere benigno, di circa 1 kg e 600 grammi: le dimensioni erano paragonabili ad una gravidanza di sei mesi», riferisce il dottor Marcello Rigano, direttore dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Camposampiero, che ha eseguito l’intervento grazie alla chirurgia mininvasiva robotica. Questo tecnica nasce come evoluzione della laparoscopia e rappresenta, da più di un decennio, un’eccellenza del nosocomio di Camposampiero, che vanta circa 70 interventi annui, uno tra i numeri più alti che si registrano in tutto il Veneto, non solo in ambito ginecologico, ma anche urologico e chirurgico. Tra i benefici di questo approccio vanno evidenziati una sensibile riduzione delle complicanze, delle perdite ematiche e dei giorni di ospedalizzazione, oltre che a una migliore rimozione dei linfonodi, anche grazie a una visione stereoscopica ad alta definizione che consente un’ulteriore magnificenza delle immagini. A quattro settimane dall’operazione Paola, che ha avuto un decorso regolare ed è stata dimessa dopo soli tre giorni, vorrebbe che la sua storia servisse da monito a tutti coloro che falliscono nel cogliere quei campanelli d’allarme che, diligentemente, il nostro corpo registra e che, spesso, siamo soliti ignorare.