Tra auto di lusso, fumetti censurati e sport: si chiude oggi la 39edizione di Tuttinfiera

Nel 60esimo anniversario della Lamborghini, fondata il 7 maggio 1963 a Sant’Agata Bolognese, alla 39esima edizione di Tuttinfiera - che si conclude oggi, domenica 15 ottobre - Fabio Lamborghini ha portato in Fiera a Padova due preziosi modelli Countach (151 esemplari allestiti) e Miura (valore stimato dei due bolidi 4,5 milioni di euro) usati nelle scene del film sul fondatore della storica casa Ferruccio Lamborghini, più una Lamborghini appartenuta all’attrice Virna Lisi.

Fashion & Cars

Le ammiraglie Lamborghini sono state ammirate a latere del Concorso di eleganza Fashion & Cars che ha visto in gara 26 auto da sogno. Tutte le auto partecipanti alla gara - nuovi modelli per la categoria Supercar, più auto d’epoca per la sezione cabrio e berline cabrio. Tra i modelli sono arrivate a Padova: una Citroen Sixteen del 1931, una Continental come quella appartenuta a Marilyn Monroe e Elvis Presley, una Lancia Appia degli anni Cinquanta, una Maserati 3500 degli anni ’50, un’Alfa Romeo Montreal, diverse Ferrari e Jaguar. La giuria composta da Piero Galtarossa, Sergio Sartor e Enrico Mentasti ha decretato come Best in show la Ferrari 365 GT 2+2, mentre nelle 4 categorie sono risultate prima (coupé) la stessa Ferrari, 2^ la Lincoln Continental MK2 e terza l’Alfa Montreal. Nella categoria berline: prima la Jaguar MK10, 2^ la Lancia Appia e 3^ la Citroen del 1931. Nella classe spider: 1^ Cadillac Biarriz 1959, 2^ Imperial convertibile 1961 e 3^ Fiat 124 spider. Nella categoria supercar: 1^ la Ferrari Testarossa, 2^ la Lamborghini Huracan spider e 3^ la Maserati 3200 GT.

Fumetti censurati e sport

I fumetti Tex censurati nel 1959 perché mostravano una pellerossa in minigonna e usavano termini come “scagnozzi”, ma anche le versioni originali, i giornali dell’era fascista in cui Topolino era chiamato Topo Lino, i primi Alan Ford del 1969, le strisce di Paperino 1949, Zagor, il raro Topolino del ’53 con gli occhialini 3D. Alla Fiera di Padova i visitatori di Tuttinfiera li trovano tra le curiosità che compaiono tra le collezioni Fumetti, dischi di vinile, cd, dvd, modelli in plastica della serie Gundam dei primi anni '80 realizzati sul posto con la stampante 3D. Non solo questo, ma un padiglione di giochi da tavola, Lego, carrarmati, automobiline 4WD e Cosplayer in gara. Accanto c’è il padiglione olistico con le campane tibetane e i monaci tibetani che realizzano sul posto un Mandala, i tamburi armonici americani realizzati con il laser riciclando boiler di caldaie, i massaggi thailandesi, le sfere Genesa, il labirinto meditativo, i bonsai e gli acquari. Abiti, mobili antichi, oggetti d’epoca nella sezione Portobello; elettronica, oggetti per la casa e avviamento allo sport con prove pratiche di tennis, arti marziali (nuove e antiche), softball, calcio a 5, parcour, tiro con l’arco e freccette, più addestramento ai futuri automobilisti e ai futuri aviatori, sono altre delle proposte della mostra-mercato delle passioni e del tempo libero che fino a domani dalle ore 10 alle 21 riempiono 6 padiglioni con tante interessanti proposte. La galleria 78 dà a tutti la possibilità di allenarsi e partecipare alle lezioni di vari tipi di Fitness, mentre il padiglione 8 è dedicato a concerti e balli country, proposte di prodotti dell’American Dream con auto e moto americane in competizione e in mostra, oltre al raduno di centinaia di auto e moto americane che domenica dopo le 11 si riuniranno in Fiera dopo un giro per Padova. In anteprima italiana America Dream presenta l’unico esemplare di Mercurius GTC del 1951 completamente rivoluzionata dal customizzatore austriaco Knud Tiroch che ha usato la scocca Lamborghini, i sedili del caccia F16 e la vernice d’argento puro.

Sono 400 gli espositori presenti in Fiera, con enogastronomie regionali, articoli per la persona e per la casa, abbigliamento, pannelli solari ecologici per condizionamento, fotovoltaico, elettrodomestici, arredamenti; e proposte innovative come l’Harley Davidson - sidecar che trasporta una carrozzina, che può essere guidato da un portatore d’handicap