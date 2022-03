Vestiti e cibo donati agli orfani ucraini ospitati in Seminario: l'iniziativa del Rotary Club

Il Rotary Club Passport Elena Lucrezia Cornaro Piscopia è intervenuto con un sostegno concreto per i 63 bambini ucraini orfani e in fuga dalla guerra nel loro paese, arrivati a Padova e ospitati presso il Seminario Minore di Rubano grazie anche all’impegno dell’associazione “L’isola che non c’è” di Teolo e del suo presidente Paolo Giurisato.

Beni

Il Rotary Piscopia, distretto 2060, con fondi propri ha donato beni nuovi quali vestiario per bambini e ragazzi, lenzuola e federe, asciugamani, tute, scarpe da ginnastica, giubbotti e altri beni per rendere più confortevole la permanenza dei bambini. È stata l’occasione per donare anche molte focacce e colombe pasquali affinchè nei momenti di ristoro possano ricevere gioia, serenità e pace. La consegna è avvenuta presso il magazzino di raccolta di Teolo e alla presenza di Paolo Giurisato, del presidente del Rotary Club Piscopia Gilberto Padovan accompagnato da una delegazione del Club. Il ringraziamento del Club va anche ai volontari della Protezione Civile che ha aiutato con lo stoccaggio dei beni.