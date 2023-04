Uova di Pasqua per finanziare i defibrillatori nelle scuole: l'iniziativa a Padova

Con il progetto Piccolo Principe la Pasqua 2023 si colora di solidarietà: sono già n vendita in tutta la rete di supermercati Alì, le uova di cioccolato della Fondazione Ometto.

Pasqua solidale

Tutto il ricavato delle vendite sarà destinato da Alì spa alla fondazione padovana per il finanziamento di un progetto che punta a fare delle scuole del Veneto dei luoghi cardioprotetti. «Un grande sogno - spiega Valentina Ometto, Presidente della Fondazione - che stiamo coltivando con tanta passione. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale, nasce con l’obiettivo di portare i defibrillatori nelle scuole per prevenire le morti improvvise per arresto cardiaco fra i bambini e ragazzi. Nelle scorse settimane abbiamo già effettuato due donazioni a due scuole padovane, la secondaria di primo grado Mameli e l’istituto Barbarigo e stiamo raccogliendo l’interesse e la richiesta di tante altre realtà. Ringraziamo di cuore Alì spa che ha subito raccolto la nostra proposta decidendo di sostenere il progetto». Le uova marchiate “Piccolo Principe”, al cioccolato al latte e del peso di 350 grammi, sono in vendita al costo di 4,99 euro.