Pasqua solidale in Pediatria a Padova: la Provincia e Alì donano 100 uova di cioccolato

Una Pasqua all’insegna della solidarietà: Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, ha consegnato nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, le cento uova di cioccolato donate da Alì Supermercati alla Pediatria dell’Ospedale di Padova, portando gli auguri ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Uova in Pediatria

«La Provincia di Padova - ha spiegato Vincenzo Gottardo - è da sempre vicina, anche con piccoli gesti, per sostenere progetti in ambito medico, assistenziale e di ricerca. La donazione di oggi vuole essere una testimonianza di solidarietà e generosità, ma vuole portare soprattutto un po’ di serenità e un sorriso ai bambini che trascorreranno la Pasqua in reparto. Non c’è maggior soddisfazione che far felici i bambini, soprattutto quelli che soffrono, prima di tutto perché speriamo così di contribuire a portare un po’ di colore e di allegria fra di loro, poi perché, iniziative come questa, ci permettono di sentirci più vicini anche nei giorni di festa, a loro e alle loro famiglie». Alla consegna erano presenti Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, il direttore generale dott. Giuseppe Dal Ben, il direttore del dipartimento SDB dell’università di Padova prof. Eugenio Baraldi, il prof. Giorgio Perilongo e la prof.ssa Da Dalt.