In Fiera a Padova arriva Vaping Expo, weekend per gli amanti della sigaretta elettronica

Dopo la quinta edizione primaverile a Milano, Vaping Expo - fiera internazionale della sigaretta elettronica e punto di incontro tra produttori internazionali, distributori e utilizzatori dei prodotti Vaping - approda alla Fiera di Padova sabato 26 e domenica 27 novembre.

Ed è subito il più grande evento del settore in Italia, superando in numero di partecipanti della rassegna di riferimento: sono infatti oltre 90 gli espositori in arrivo da tutto il mondo e più di 150 i marchi presenti, tanto che si stima che la due giorni di Vaping Expo Padova si tradurrà in almeno 6.000 visitatori (3.500 quelli già pre-registrati), pubblico che dovrà essere necessariamente maggiorenne. Padova è stata scelta proprio in quanto è la città di maggior consumo e vendita in Italia dei prodotti e-cig, tanto che a dimostrazione dell’interesse per la piazza veneta, già da giorni lo spazio espositivo del padiglione 7 è tutto esaurito. C’è grande attesa anche per le decisioni che a breve saranno prese a livello di legge di bilancio di previsione dello Stato, da cui il settore si attende novità sulla tassazione dei prodotti: a proposito di questo tema, che prevede da gennaio un nuovo scatto negli aumenti, uno degli incontri, sabato alle 11.30, riunirà in Fiera rappresentanti del mondo imprenditoriale, della politica nazionale ed europea e della scienza. Vaping Expo Padova è aperto ad aziende e privati cittadini, con ingresso gratuito in orario continuato 10-18.30. La manifestazione che crea l’incontro diretto tra produttori e consumatori, prevede incontri informativi e formativi, spettacoli musicali e la consegna di gadget ai partecipanti che avranno la possibilità di provare i nuovi prodotti promossi dalle aziende negli stand e sul palco. Vaping Expo Padova è organizzata da Rinaldo Cavalletto con la partnership di SvapoMagazine e NewSteel Media (agenzia cinese).