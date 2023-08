Vendemmia al via sui Colli Euganei, fino al +15% di produzione per i vini Doc

Al via fra qualche giorno la vendemmia 2023 delle uve Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio e di alcuni moscati bianchi (per la Glera e il Merlot, invece, si andrà intorno a metà settembre). Con una lieta sorpresa: la produzione nell’area Doc dei Colli Euganei registra un +10%, con punte fino ad un +15%, rispetto allo scorso anno.

Vendemmia

«Si prospetta un’annata molto buona - fa sapere Cia Padova - pure in termini di qualità». Analizza Veneto Agricoltura: «La continua disponibilità di acqua ha evitato quegli stress idrici caratterizzanti l’intero 2022 e consentito un buono sviluppo vegetativo». In realtà, i primi sporadici conferimenti delle uve alla cantina sociale di Vo' e a quella di Conselve sono iniziati già alla fine della scorsa settimana. Per quanto riguarda l’andamento dell’annata, durante la stagione primaverile le piogge abbondanti e l’alta umidità hanno favorito gli attacchi fungini; tuttavia, dove i viticoltori sono intervenuti con tempestività, sfruttando gli spazi di bel tempo ed arieggiando la chioma delle piante, i trattamenti anticrittogamici hanno contenuto i danni. Non solo: nella zona dei Colli e nella Bassa sono presenti casi di oidio (una malattia fungina) sui grappoli, ma sembrano non destare significative preoccupazioni. «L’unica criticità - spiega il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - è dettata dalle altissime temperature registrate in questi giorni; in particolare, stanno soffrendo le uve a bacca bianca. Confidiamo in un ritorno nel range delle medie stagionali entro la fine di questa settimana». Relativamente agli altri vini della provincia, su tutti il Bagnoli Docg Friularo, è previsto un incremento della produzione tra il 2% e il 5%. Continua Trivellato: «Numeri che fanno ben sperare. Nonostante le molteplici difficoltà, derivanti pure dagli aumenti dei costi di produzione, il settore vitivinicolo padovano ha centrato un buon risultato nell’annata agraria in corso. Per come si erano messe le cose, vedi anche le grandinate che si sono abbattute il mese scorso nella zona dei Colli, non era così scontato». Nel Padovano, complessivamente, sono 7.500 gli ettari vitati, per un fatturato annuo che sfiora i 70 milioni di euro. Nel 2023, inoltre, sono stati coltivati 1.200 ettari con il metodo biologico (ovvero il 16% del totale). «Si tratta di cifre importanti - aggiunge Trivellato - che confermano la strategicità di questo comparto nel panorama dell’agricoltura padovana. L’appello che lancio alle Istituzioni è quello di una sempre maggior valorizzazione della nostra produzione, pure a livello internazionale. Da sempre siamo disponibili ad una collaborazione in tal senso, finalizzata a far conoscere al grande pubblico le qualità della Doc dei Colli Euganei e di tutti i vini di pianura».