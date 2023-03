Veneto Creators, sono 28 e si sfideranno per tre mesi per raccontare la nostra regione 

«Sono l’orgoglio del Veneto. Amano il Veneto e sono orgogliosi di poterlo raccontare e rappresentare nei social network. Sono 28 Veneto Creators e oggi, assieme a loro, la Regione del Veneto dà il via ufficiale alla sfida digitale che racconterà tutto ciò che di più bello e inedito è custodito nelle sette province. Ogni gruppo ha un suo tema che diventerà contenuto digitale e virale, su Instagram o TikTok. Dall’enogastronomia alla natura, passando dalla storia all’arte e usando anche la lingua veneta che fa parte del nostro patrimonio. Toccheranno sia gli aspetti culturali, sia le tematiche importanti come la sostenibilità e l’inclusione. I creators, in questo viaggio di tre mesi, saranno supportati dalle DMO e dai Consorzi di Promozione turistica, una sinergia che darà ancora più valore a ogni singolo luogo. L’obiettivo è che 28 voci creative propaghino il loro messaggio, per migliaia di volte, grazie all’interazione nei social».

I protagonisti

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annunciando il progetto Veneto Creators. Un progetto che sarà coordinato da Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto e da Nicola Canal, “Canal il Canal”, influencer e creator tra i più famosi e affermati del Veneto. Lui sarà la voce narrante dell’iniziativa accompagnando provincia per provincia il lavoro delle squadre.

Le squadre

Padova

Samantha Capuozzo - Magnapadova (IG @magnapadova )

) Francesca - Ciacoe Padova (IG @ciacoe.pd )

) Daniele (IG @daniele.cc )

) Benedetta Polato (IG @benedettapolato)

Vicenza

Leonardo Visentin (IG @leonoardovisentinufficiale )

) Jaya Mary Guazzo (IG @iamtheindiangirl )

) Giada e Nicola – Jaunter Notes (IG @jauntersnotes )

) Stefania Fo (IG @stefy.fo)

Treviso

Gloria Volpato (IG @glo_fox )

) Elisa Garubio, (IG @alittletasteofphoto )

) Massimo Barco (IG @_massimobarco_ )

) Sara e Alessia – Ruote Libere (IG @ruote.libere)

Verona

Valentina Raso (IG @valentinaraso )

) Alessandra Van Zwan (IG @alessandra_worldtrip )

) Fabio Vicentini (IG @fabiohofame )

) Giulia Mischi (IG @gimiski)

Venezia

Alice Guerra (IG @aliceguerra )

) Carlotta Berti (IG @carlottaberti )

) Elnisioeto (IG @elnisioeto )

) Nicolo? Guerra e Matteo Ogniben - Niko&Teo (IG @nikoeteo)

Belluno

Simone Bazzali (IG @ilcontadinosimo )

) Famiglia Mazzegaro (IG @imazzegaro )

) Daniela Carazzai (IG @daniela_carazzai )

) Erica e Nicola – On the Roaders (IG @onderoaders)

Rovigo

Luca Aston (IG @lucaastonchef )

) Alessandro e Chiara – The travelling golden family (IG @thetravellingoldenfamily )

) Francesco Baruto (IG @barutzfra )

) Viviana – Let’s Veneto (IG @letsveneto)

I contenuti

Fino al 7 giugno le sette squadre creeranno i contenuti, due video per ogni creator ed un contenuto di squadra. Alla fine dell’attività verranno premiati i tre team che si saranno distinti nella comunicazione e per i loro materiali pubblicati.

La promozione delle eccellenze

«Non solo carta stampata e televisione: la promozione delle eccellenze del territorio è sempre più affidata al web. Sono proprio i giovani, con un linguaggio moderno, a poter essere gli ambassador del nostro Veneto. Una promozione spontanea, vivace che non impegna il bilancio regionale in costose campagne pubblicitarie – conclude il Governatore del Veneto -. Questa è la sfida digitale che impegnerà il Veneto nelle prossime settimane».

