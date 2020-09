«Dov’è la felicità? È molto lontana, è vicino a Padova», il meme diventa virale

“C’è qualcuno qui che ha trovato addirittura la felicità, tu lo sai dove si trova la felicità? È molto lontana la felicità, è vicino a Padova”. Che Padova e la sua provincia siano belli è già chiaro a tutti, se anche il grande Shakespeare la definiva la “culla delle belli arti” un motivo pure ci sarà. Ma ora pare proprio che ci sia anche la felicità! Sarà così?

La felicità è molto lontana

Sì, ma dove ci si chiede?! Di preciso non si sa, ma pare che la felicità sia proprio nelle nostre zone. La foto è un meme (contenuto virale in grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul web) esilarante, che trova ispirazione dal video dei due bambini di Vicenza protagonisti negli anni Novanta allo Zecchino d’Oro.

«È molto lontana l’Islanda, è vicino a Padova l’Islanda»

La frase parafrasata è proprio quella di Giulio che alla domanda del conduttore, al tempo Cino Tortorella, su dove fosse l’Islanda, Giulio risponde: «È molto lontana l’Islanda, è vicino a Padova l’Islanda».

L’estratto del video pubblicato su YouTube da mauro noventa. Qui il video completo che ha raggiunto, negli anni, più di un milione e mezzo di visualizzazioni.

“Sapore di male”

A pubblicare il meme è “Sapore di male” una pagina Facebook di satira pungente che ha il fine di mettere in luce e analizzare le contraddizioni di una società radicata su stereotipi ormai arcaici. Non mancano le analisi alla vita di tutti i giorni e ai rapporti interpersonali, così ricostruendo la frase del video di Giulio, il risultato è che la felicità che tutti cerchiamo è molto, molto lontana, ma a quanto pare non per chi si trova nella provincia patavina.