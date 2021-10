Un milione di visualizzazioni su YouTube: successo per l’ultimo singolo di MC Matt con Marica Rotondo

Il Il suo ultimo brano s'intitola “It’s Magic” ed è stato realizzato in featuring con Marica Rotondo, nota performer e cantante della nightlife italiana, nonché giudice di "All Together Now". Mattia Candian, in arte MC Matt, è padovano e il suo ultimo videoclip, uscito nell'estate 2021 su YouTube, è da record tanto da conquistare in poco più di due mesi il milione di visualizzazioni. Inoltre, per la quarta settimana consecutiva lo si trova primo in classifica sulla Top 10 video emergenti e in quinta posizione in classifica sulla Top 50 emergenti (https://www.classificaindie.com/)

Presentati, raccontati a chi non ti conosce ancora.

Mi chiamo Mattia Candian, in arte MC Matt, risiedo ai piedi dei colli Euganei, in provincia di Padova e ho origini veneziane. Sono un musicista, produttore, dj e filmmaker con esperienza pluriennale e i miei progetti musicali spaziano dal pop, rock alla house, dance ed elettronica. La mia ultima produzione, in rotazione radio dal 18 giugno si intitola "It's Magic", un brano che ha chiuso il cerchio di un percorso personale di riscoperta e consapevolezza che è cominciato sette anni fa (2014) e che vede il featuring di Marica Rotondo, donna e professionista meravigliosa che si è innamorata del progetto fin da subito contribuendo con la sua bellissima interpretazione. Anche lei collabora su Padova: il 23 ottobre apre i battenti il club "CITY - by Gate 49", nuova discoteca in via Montà, dov’è la direttrice artistica.

Un video da record, raccontaci della canzone e delle riprese

Avevo abbozzato la prima strofa del brano sette anni fa accompagnata da una prima bozza di base. Durante questi anni la mia vita è stata travolta da eventi di particolare significato che mi hanno portato ad elaborare il brano durante la pandemia per poi finalizzarlo con l'incontro con Marica. Nonostante le condizioni del tempo avverse durante le riprese video in Sicilia, dove di solito non piove mai, siamo riusciti comunque in meno di una settimana a girare anche il videoclip musicale. Tutto si è incastrato perfettamente lasciandomi la sensazione di vivere, non a caso, una magia. Non posso che riassumere con questa metafora il viaggio di "It's Magic" come un cerchio che si chiude. Viviamo in un mondo meraviglioso, una realtà in cui tutto ciò che desideriamo si può avverare magicamente. Il segreto per far accadere le cose è realizzarle prima dentro di noi, in coerenza con ciò che siamo veramente.

Ti aspettavi tutto questo successo?

Confidavo sul fatto che, avendo fatto un buon lavoro e avendoci messo il cuore, avrei ottenuto dei buoni risultati. Ad oggi, dopo quattro mesi dall’uscita del brano siamo ancora alla posizione n° 5 nella classifica Top emergenti Italia e per la quarta settimana di fila siamo ancora alla n° 1 nella classifica Top 10 emergenti video. Io e Marica siamo felicissimi di questi risultati e, soprattutto, siamo ancora più felici di essere riusciti a trasmettere la magia di questo brano al nostro pubblico.

Padovano, che rapporto hai con la città?

Padova, a mio avviso, è una bellissima città, piena di storia e di cultura e che ho cominciato a frequentare maggiormente dagli anni dell’università. Non solo per le tante esperienze di vita e relazioni affettive, sono molto legato a questo luogo anche per il mio lavoro di videomaker: molti dei video che vedete su Padova infatti sono di mia produzione (ad esempio Padova - Urbs Picta e 1918 - 2018 Cento Anni dall'Armistizio (PADOVA), fatti con Zero Studio dove sono il titolare).

Quali sono i progetti per il futuro?

A livello di produzione, stiamo già lavorando ad altri brani. Per quanto riguarda invece le performance live e i dj set, ci stiamo organizzando in base alle nuove misure che il Governo sta attuando per quanto riguarda il settore dello spettacolo.

