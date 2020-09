“Voglia di vin!”: da Vo’ un inno di speranza e di gioia con il video della vendemmia 2020 di Nicola Canal

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quella 2020 è sicuramente una vendemmia particolare e unica. Dopo il lockdown e le misure per il contenimento del virus Covid-19 nulla è come l’anno scorso, non da meno la raccolta dell’uva.

Il video

A omaggiare questo periodo dell’anno ci ha pensato Nicola Canal, con il video, che potete vedere anche sulla sua pagina Facebook Canal - il canal o su YouTube, dove, grazie alla parodia di “Karaoke” dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, si assiste a un’esilarante esibizione di vendemmiatori in mascherina e di bambini che dal centro di Vo’ sorridono e cantano come fossero allo Zecchino d'Oro. Un video tutto da vedere che ha l’obbiettivo di ridare speranza e gioia dopo le terribili vicende di febbraio.

La vendemmia

Ma come si legge dalla didascalia al videoclip “la natura non si ferma” e nemmeno la maturazione dei grappoli che, in un territorio come quello dei colli Euganei, diventeranno poi un vino unico e prezioso grazie al terreno vulcanico. Non vi resta che vedere il video e buona vendemmia a tutti!

Dettagli

“Video di Nicola Canal, Francesca Covolan, Federico D’Avella, Gugliemo Gregoris.

Produzione audio Dj Paul Bryan

Testo di Matteo Del Puppo

(Parodia di Karaoke - Boomdabash e Alessandra Amoroso)

Con la partecipazione speciale (come ormai da tradizione) del governatore del Veneto Luca Zaia.

Un grazie a Mauro Bortolani (Sherpa Studio) per le registrazioni del coro dei bambini. Voci del coro: Agata S., Agata D.P., Giulia Leonardo, Luca, Mara e Sofia.

Service audio: Ds Sound And Lights

Fotografia e backstage: Gino Nardo

Un grazie a Elena Pelà, Federico Calladon e a tutte le comparse che hanno partecipato alle riprese redendo indimenticabile questa giornata.

Un ringraziamento speciale ai bambini e ai loro genitori. Tutti hanno rispettato le regole (distanziamento e mascherina) con grandissimo senso di responsabilità.

Grazie al Consorzio Vini Colli Euganei, ai suoi viticoltori e alla Camera di Commercio di Padova per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto. Buona vendemmia a tutti!”

Fonte e dove vedere il video