Village people: il talent show del borgo sta arrivando a Piazzola sul Brenta

I talenti nascosti di tutta la regione sono invitati a partecipare al più entusiasmante spettacolo di talenti che la città abbia mai visto: "Village People - Il Talent Show del Borgo".

Organizzato e diretto da Daniel Grey speaker a autore il Village People è un evento unico che celebra la creatività e la passione di artisti emergenti di ogni età e genere. Il talent show è aperto a cantanti, danzatori, musicisti, maghi, comici e performer di ogni tipo che desiderano mostrare il proprio talento e lottare per il titolo di campione del Village People.

L'evento si terrà a partire dal 14 giugno dalle 21.30 per altri 6 venerdì (14/6 28/6 12/7 19/7 2/8 9/8 e 30/8 finale con la partecipazione di Bella e monella)

Le serate saranno condotte da Daniel Grey con le speaker e presentatrici Jessica Dal Bo e Fabiana Contin e con la partecipazione straordinaria di Nicola Brugiolo) presso il Borgo E Co a Piazzola sul Brenta e vedrà la partecipazione di una giuria selezionata di professionisti del settore (anche inviati e giornalisti Mediaset e qualche ospitata VIP) che valuterà le esibizioni. Inoltre, ci saranno 3 premi speciali.

«Il borgo è pieno di storie e talenti incredibili che aspettano solo di essere scoperti", afferma Daniel Grey, direttore artistico del VP "Village People è più di un semplice talent show; è una celebrazione della nostra comunità e della magia che può nascere quando persone di diverso background si uniscono per condividere la loro arte».

Per partecipare alle audizioni, gli artisti sono invitati a inviare la loro candidatura tramite email (eventi@borgo-co.it) o tramite DM Instagram (ildanielgrey)

Sito del borgo https://borgo-co.it

La scadenza per le iscrizioni GRATUITE è fissata al 15/7/24

Non perdete l'opportunità di unirvi alla festa del talento, sia come partecipanti che come spettatori. Per ulteriori informazioni, (Instagram borgo.e.co.official) Facebook BORGO & co. Cibo musica e Relax

Per richieste dai media e per programmare interviste, contattare:

3938457496 redazionetvpd@gmail.com

Village People - Il palcoscenico è pronto.

https://www.instagram.com/borgo.e.co.official

https://www.facebook.com/borgo.e.co.official/

Foto articolo da comunicazioni stampa