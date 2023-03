VilleCastelliDimore “Esistiamo da sempre. È tempo di conoscerci”, un portale per scoprire 31 location di pregio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Il progetto VilleCastelliDimore – Timeless Moments in The Land of Venice sarà presentato a Berlino durante ITB, la più grande fiera del turismo al mondo. La presentazione si terrà il 7 marzo a partire dalle 14.30, all’interno dello stand della Regione Veneto (Pad/Halle 1.2 Stand 105).

Unire le realtà

A ITB Berlino partecipano tra gli altri, enti turistici, tour operator, compagnie aeree. La mission di questa fiera internazionale è quella di unire l’industria del travel, del turismo e dell’ospitalità. L’evento si rivolge infatti ai professionisti del settore, ospitando tutti i fornitori e venditori della catena del valore del turismo. Ecco perché VilleCastelliDimore – Timeless Moments in The Land of Venice si affaccia sulla scena dell’offerta turistica proprio dal palcoscenico internazionale di ITB, già pronto a conquistarsi il podio, all’insegna dell’eccellenza.

31 location

VilleCastelliDimore raccoglie 31 location di pregio a comporre una costellazione di offerte turistiche che spaziano geograficamente dal Delta del Po alle Dolomiti, dal Lago di Garda fino alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei, fino alle Colline del Prosecco.

Il progetto

VilleCastelliDimore è nato dall’incontro dei proprietari di Ville Venete, Castelli e Dimore storiche del Veneto; è un progetto turistico unico al mondo perché offre ospitalità ed esperienze autentiche nel solco della storia. Il tutto ebbe inizio quando Venezia rivolse il suo sguardo non più verso il mare ma verso l’entroterra, costruendo la realtà delle Ville Venete. VilleCastelliDimore unisce a questa specificità anche la storia delle Dimore storiche e dei Castelli che punteggiano come stelle preziose il firmamento esclusivo che offre il territorio della nostra Regione.

Attrarre il turismo

«La civiltà delle Ville Venete è un mondo tutto da scoprire – dichiara l’assessore al turismo della Regione del Veneto Federico Caner - perno attorno a cui una volta ruotava l’intero sistema sociale ed economico della Serenissima in terra ferma. Sono simboli di arte, cultura ma anche di un virtuoso sistema che risulta straordinario per attrarre il turismo in luoghi che sono un grande tesoro della nostra terra. In un contesto di grande offerta, da quella vitivinicola all’esperienziale, attorniati da capolavori creati da architetti del calibro di Palladio e con opere di artisti come Veronese o Tiepolo. Il progetto VilleCastelliDimore riunisce insieme eccellenze che sono autentici gioielli per offrire l’occasione di scoprire la grande ricchezza del territorio, the land of Venice, compreso tra mare e laguna, colline e montagne, laghi e città d’arte».

Il portale

VilleCastelliDimore oggi si presenta al pubblico attraverso il portale https://www.villecastellidimore.com/ dove è possibile non solo conoscere la ricca offerta turistica ed esperienziale di questo gruppo di dimore, ma anche prenotare il proprio soggiorno per una vacanza all’insegna dell’enogastronomia, della bellezza e del relax e scegliere tra molteplici tipologie di attività.

Posti unici

Come assaggiare un vino d’eccellenza, la cui produzione risale a 1000 anni fa, comodamente seduti in splendide terrazze che si affacciano sui paesaggi UNESCO del Veneto. Oppure passeggiare col naso all’insù, rivolto verso le splendide sale affrescate, accompagnati in questa visita dal proprietario stesso, che spesso è il discendente delle antiche famiglie patrizie della Serenissima.

Le location

Queste sono solo un esempio del tipo di “esperienze” proposte. Il portale accoglie anche i singoli desideri del visitatore, che possono spaziare dagli affitti in esclusiva per vivere straordinari momenti unici come matrimoni e cerimonie. Mettendo inoltre a disposizione le location per eventi aziendali, team building, shooting. Senza ovviamente trascurare il comparto del Wedding oggi sotto i riflettori della richiesta internazionale. E quindi: soggiorni, vacanze, arte, natura, cultura, esperienze che spaziano dall’arte al relax, degustazioni di vini e prodotti del territorio e ovviamente le location più prestigiose per eventi

“The Land of Venice”

VilleCastelliDimore sposa quindi a pieno il posizionamento del brand della Regione del Veneto “The Land of Venice”. E lo integra in virtù di una storicità importante: sottotitolo del progetto VilleCastelliDimore è infatti: “Esistiamo da sempre. È tempo di conoscerci”.

Destinazioni turistiche

Questo il motivo del lancio transfrontaliero: inserire il progetto nelle destinazioni turistiche valorizzando il patrimonio naturale e culturale di una Regione che ha un’altissima concentrazione di luoghi eletti a siti Unesco, come le Colline del Prosecco e altre destinazioni in cui le Ville, le Dimore e i Castelli sono importanti attrattori per il loro valore artistico universale.

Eccellenze

Racconta Giulio Vallortigara Valmarana, proprietario di Villa Valmarana ai Nani, villa veneta celebre per lo straordinario ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo: «Il progetto finanziato da bando regionale, coinvolge 31 retisti proprietari di Ville Castelli e Dimore storiche del veneto con l‘obbiettivo di commercializzare i “prodotti“ su cluster diversificati sia B2B e B2C per i mercati straniero, in particolare DACH e USA, e italiano. L’unicità della nostra offerta si articola in questi diversi cluster, per ognuno dei quali le nostre dimore si posizionano come assolute eccellenze».

Il turismo

Proprio secondo ENIT, infatti, vediamo accelerare quelle tendenze condizionate dalla pandemia come il turismo slow, il viaggio multigenerazionale con la propria famiglia e con gli amici, ma anche i viaggi esclusivi. La crisi economica globale caratterizzerà i prossimi anni, con un impatto sulla capacità di spesa del viaggio e renderà ancor più evidente lo ‘spending divide ’, con una ripresa molto più veloce del turismo del lusso.

Info: https://www.villecastellidimore.com/"

Foto articolo da comunicato stampa