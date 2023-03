La dea bendata bacia nuovamente il Padovano: vincita a quattro zeri al 10eLotto

A distanza di cinque giorni si torna a esultare nel Padovano per una vincita al gioco. Questa volta legata ai numeri del Lotto: come riporta Agipronews, infatti, un fortunato giocatore - la cui identità è ancora sconosciuta - è riuscito a centrare un 9 da 20mila euro nell'ultima estrazione del 10eLotto.

La schedina vincente è stata giocata a Vigonza: l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni di euro da inizio anno. Come detto, l'ultima vincita risaleva a mercoledì 22 marzo, quando un giocatore aveva centrato uno "zero" al concorso Win for Life Classico, portandosi così a casa 16.708,38 euro: in quel caso la schedina QuickPick da 2 euro era stata giocata a Padova, per la precisione alla “Tabaccheria Narciso di Daniele Turato” al civico 19 di Piazzale Firenze, nel quartiere Sacra Famiglia. Tra le ultime vincite al SuperEnalotto, invece, da ricordare quella di giovedì 16 febbraio, quando a Villafranca Padovana giocando cinque euro è riuscito a portarsi a casa 4 milioni di euro.