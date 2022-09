Terno secco sulla ruota di Genova: doppia vincita da 112mila euro a Padova

La dea bendata si ferma all'ombra del Santo, e bacia due volte: doppia vincita a Padova grazie all'estrazione del Lotto di ieri, giovedì 22 settembre.

Lotto

Stando a quanto riportato da Agimeg, infatti, in città sono stati centrati due terni identici da 67.500 euro e 45mila euro con i numeri 10-14-80 sulla Ruota di Genova: il totale ammonta a 112.500 euro, soldi che potrebbero essere andati anche a un solo giocatore alla luce della particolarità della giocata. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 776,1 milioni dall'inizio dell'anno.