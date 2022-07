La dea bendata torna a baciare il Padovano: centrato un "5" al SuperEnalotto da 27mila euro

A quanto pare alla dea bendata piace proprio la zona termale: dopo la vincita al SuperEnalotto di circa due settimane fa ad Abano, ora è il turno di Montegrotto Terme

Nell’estrazione del 23 luglio, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un “5” del valore di 26.984,85 euro. La giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via della Stazione 101 a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Il jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 243,6 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.