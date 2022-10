SuperEnalotto, maxi-vincita a Padova: centrato un "5 stella" da 830mila euro

Nessun "6" centrato martedì 26 ottobre nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il jackpot che vola a 295,7 milioni di euro. Ma c'è chi esulta comunque a Padova, dove è stato centrato un "5 stella" da oltre 830mila euro.

"5 Stella"

833.305,50 euro, per la precisione: la schedina vincente è stata convalidata proprio in città, nel punto vendita Sisal situato al civico 40 di via Lorenzo Perosi, ed è subito partita la caccia al fortunato giocatore (o ai fortunati, nel caso in cui fossero più di uno). Nel resto d'Italia sono stati invece centrati otto "5" da 33.332,22 euro ciascuno e quattro "4 stella" da 27.037 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).