Azzecca zero numeri, ma si porta a casa oltre 16mila euro: la vincita al Win for Life a Padova

E chi l'ha detto, che per vincere una somma di denaro bisogna per forza azzeccare dei numeri? Per informazioni chiedere al fortunato giocatore che ieri, mercoledì 22 marzo, ha centrato uno "zero" al concorso Win for Life Classico, portandosi così a casa 16.708,38 euro.

Vincita

La schedina QuickPick da 2 euro è stata giocata - come riporta l'agenzia Agimeg - a Padova nell’esercizio “Tabaccheria "Narciso" di Daniele Turato” al civico 19 di Piazzale Firenze, nel quartiere Sacra Famiglia. La combinazione dei dieci numeri estratti era la seguente: 4 7 10 11 12 16 17 18 19 20, con Numerone 4. Il giocatore - ancora misterioso, ma la caccia nel quartiere è già iniziata in quanto si sospetta sia un residente della zona - è invece riuscito nell'impresa di "indovinare" i rimanenti dieci numeri, e per una volta la sfortuna si è trasformata in fortuna dato che è così riuscito a guadagnare un bel gruzzoletto.