Svelati i vincitori di Musica Liquida, ecco chi si è aggiudicato la produzione del disco live

Si è chiuso il sipario su Musica Liquida la rassegna di eventi in presenza e contenuti video, dalla canzone d'autore alla world music passando dal gypsy jazz al funk. Sul palco del Piccolo Teatro Tom Benetollo, da gennaio a dicembre 2022, si sono alternati e sfidati 10 band musicali che si sono esibite sia davanti al pubblico in presenza che da utenti che hanno voluto comunque seguire il concerto da remoto in streaming.

Il progetto

Il progetto è nato dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana e attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, ha consentito di raggiungere un'utenza più ampia e diversificata grazie all'abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video. La rassegna, iniziata a fine gennaio dello scorso anno, è stata ideata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife. Media partner del progetto Radio Cafè e Cafè TV 24.

I vincitori

A inizio anno sono stati raccolti i dati di gradimento di ogni live sommando una serie di indicatori e stilando una graduatoria dei concerti che hanno riscosso il maggior successo. La vittoria è andata al Trio Remedio composto da Laura Vigilante (voce), David Soto Chero (chitarra) e Alberto Zuanon (contrabbasso) e arricchito dalla fisarmonica di Sergio Marchesini. In premio per loro la produzione del disco live a cura del True Colours Studio, uno dei più importanti studi di registrazione del Veneto.

Sul palco

Trio Remedio ha riportato sulla scena, le atmosfere allegre e insieme malinconiche del Sudamerica e la passionalità e l'intensità della musica sudamericana. Partendo dalla tradizione del passato sino ai giorni nostri, un’emozionante selezione di brani in lingua spagnola per condurci in un viaggio nel cuore delle sonorità latinoamericane. Parole vibranti e corde parlanti, hanno portato il calore di un cuento, che, come un’abuela paziente e rassicurante, parla diretto al cuore e calma le inquietudini dell’animo.

Gli album già disponibili

«È stata una bella opportunità per molti gruppi per confrontarsi e mettersi alla prova. E la richiesta per una nuova edizione viene dal mondo della musica. - ha commentato entusiasta Maurizio Camardi, direttore artistico della Scuola Gershwin - È stata una lotta serratissima tra quattro situazioni lo scarto di un voto rispetto ai criteri che avevamo dato, tra cui l’originalità che ha sicuramente premiato. L’album, Semillas, sarà in vendita in tutte le piattaforme da domani, venerdì 12 maggio. Sono stati stampati trecento copie, di cui la metà andranno al vincitore. Una novità di pochi giorni fa, siamo stati contattati da Caligola Records un'etichetta di Venezia che ha deciso di stampare altre copie e metterlo all'interno del proprio catalogo di vendita. Un segnale che il progetto ha portato dei risultati concreti nel panorama musicale».

Foto articolo da comunicato stampa - @riccardodavoli/fotoclubpadova