Tre bicchieri del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento, a due vini dei colli Euganei

L'ennesima conferma che i colli Euganei siano una terra vocata per i grandi rossi (ma non solo) arriva dall'ultima edizione, la trentaseiesima , di Vini d’Italia 2023 di Gambero Rosso . Ad essere premiati con il massimo riconoscimento, ossia i tre calici , ben due vini rossi realizzati da due aziende della provincia di Padova: il Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2018 del Il Filò delle Vigne e il Colli Euganei Rosso Gemola 2018 di Vignalta .

Premiato per la quarta volta dalla guida, il Borgo delle Casette Ris. 2018 del Il Filò delle Vigne, come si legge nella scheda a lui dedicata qui, "è un blend di Cabernet Sauvignon (70%) Franc (15%) e Carmenere (15%). Fermentazione, maturazione e affinamento avvengono in botti di rovere francese (18-24 mesi) e l’imbottigliamento senza filtrazione. Dotato di tannini setosi, è vino di grande armonia, ricco di polifenoli. Intenso il colore rosso tendente al violaceo, note di frutti neri e spezie". Titolo alcolometrico 14 %.

Colli Euganei Rosso Gemola 2018 di Vignalta

Il Gemola, come si legge nella scheda a lui dedicata qui, viene prodotto da uve Merlot 870%) e Cabernet Franc (30%) coltivate sul terreno vulcanico del Monte Gemola, è un vino raffinato e solido al palato. I vigneti a Baone sono esposti a Sud-Est su un suolo di rocce vulcaniche disgregate. Dopo la fermentazione a temperatura controllata con periodici rimontaggi per 2 settimane, l’affinamento avviene in tonneaux di rovere francese per 2 – 3 anni. Servito a 18° C si abbina a carni rosse e agnello. Titolo alcolometrico 14,5 %.

Il Veneto

la qualità espressa anche quest'anno è di assoluto livello, con vini di alto profilo che provengono un po' da tutte le denominazioni regionali. La parte del leone, ancora una volta, spetta alle denominazioni occidentali, con la Valpolicella e i suoi ricchi Amarone a fare la parte del leone. Ben tredici i vini premiati, frutto di aziende che hanno saputo nel corso dei decenni dare una nuova identità allo storico rosso veronese, ricercando finezza aromatica e tensione gustativa in un vino che spesso supera i 16° alcolici. Intrigante il percorso che questa aziende stanno compiendo anche nell'interpretazione del Valpolicella Superiore, oggi non più fratello minore dell'Amarone bensì vino dal profilo sfaccettato e che ha nell'eleganza e il dinamismo il carattere prevalente. Bertani con il suo Ognisanti sicuramente ne rappresenta l'avanguardia ma Agostino Vicentini e i fratelli Castagnedi sono fra gli interpreti più interessanti del territorio. Spostandoci ancor più a ovest spetta a Villabella il compito di valorizzare i rossi del lago di Garda con un Bardolino della sottozona Montebaldo da incorniciare, mentre scendendo in direzione delle colline moreniche meridionali brilla la stella del Custoza con bianchi che coniugano carattere e finezza.

Tre Bicchieri 2023: i migliori vini del Veneto

