I vini più buoni che ci siano: Colli Euganei protagonisti al "Premio Qualità Italia"

Due medaglie d'oro per Terre Gaie con un vino rosso "Triangolo" del 2016 e un Fior d'Arancio del 2020, mentre l'azienda vitivinicola "Parco del Venda" vince nella categoria dei vini passiti Docg

La settima edizione del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia, organizzato dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”, si è svolta con la degustazione dei vini partecipanti da parte degli esperti nelle varie sessioni di assaggio.

Vini

A conclusione di tutte le fasi previste dal regolamento, è stato stilato l’elenco dei vincitori del Premio Qualità Italia 2021 per le varie categorie del concorso enologico e assegnati 20 Premi Nazionali, 74 Menzioni Nazionali e 51 Speciali Attestati Regionali. Conquistano il Premio Qualità Italia 2021: 5 vini del Veneto, 4 della Puglia, 3 vini della Sardegna e dell’Abruzzo, 2 vini della Lombardia e dell’Emilia Romagna ed 1 vino del Friuli Venezia Giulia. Soddisfatti gli organizzatori del Concorso che, pur nelle difficoltà del periodo emergenziale, hanno voluto dare continuità e sostegno ai produttori di tutte le regioni d’Italia. Le aziende vinicole hanno risposto in modo eccezionale permettendo lo svolgimento di un concorso con numerose novità dal punto di vista dei territori rappresentati e dall’alta qualità dei vini degustati e premiati dalla commissione di enologi esperti a cui va la profonda gratitudine per la professionalità e l’impegno profuso nelle 5 giornate di lavoro.

Vincitori

Di seguito, il riepilogo dei primi classificati del Premio Qualità Italia 2021: