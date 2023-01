Violenza sulle donne, a Selvazzano i farmaci sono confezionati con un utile messaggio di aiuto

La Città di Selvazzano Dentro aderisce alla campagna “Contro la violenza sulle donne la cura sei anche tu” ideata dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser e realizzata nelle farmacie e in una parafarmacia presenti nel territorio comunale. Questa iniziativa rientra nel programma di prevenzione al fenomeno della violenza contro le donne e di informazione sui servizi offerti dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser, associazione che gestisce i cinque Centri antiviolenza presenti nel territorio della provincia di Padova.

Il numero verde è 800 81 46 81

«Sabato 14 gennaio 2023 – sottolinea Giovanna Rossi, Sindaco della Città di Selvazzano Dentro – con il Centro Veneto Progetti Donna – Auser abbiamo inaugurato la mostra “Com’eri vestita?” in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. Non solo il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ogni giorno dell'anno è fondamentale prevenire, contrastare ed impegnarsi nella lotta contro la violenza sulle donne. Nel 2022 a Padova e provincia si sono rivolte al Centro Veneto Progetti Donna - Auser 1.127 donne di cui 23 provenienti dal territorio di Selvazzano Dentro. Abbiamo sottoscritto dal 2019 una Convenzione con il Centro Veneto Progetti Donna - Auser per mantenere sempre alta l’attenzione su questo importante tema e il numero verde è 800 81 46 81. Dobbiamo combattere tutti insieme contro qualsiasi tipo di violenza, attraverso gesti importanti per non dimenticare mai che la violenza va denunciata e mai nascosta».

I dati

I dati sul fenomeno sottolineano la necessità di sviluppare questa tipologia di campagne.

Secondo l’indagine ISTAT (2014) sono circa 6.788.000 le donne in Italia tra i 16 e i 70 anni che hanno subito, almeno una volta nella vita, violenza fisica o sessuale, ovvero il 31,5% della classe di età considerata.

I dati veneti sono tra i più alti fra quelli regionali: le donne prese in carico nel 2021 sono state 3.450 (Report della Regione Veneto sulla rilevazione delle strutture regionali, 2022).

Le donne che non ne parlano

Tuttavia, i numeri rilevati dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser sul territorio non rispecchiano l’incidenza del fenomeno, poiché secondo le statistiche, il dato sommerso ovvero il numero di donne che non parlano della violenza subita, si attesta intorno al 92%. Dell’8% di donne che si rivolgono ai servizi, solo il 3,7% si rivolge ai Centri antiviolenza, mentre il 12,8% non ne conosce l’esistenza (Ricerca Istat 2014).

Un aiuto c’è

Proprio per questo, si rileva la necessità di continuare a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione con campagne che si servono di uno strumento semplice e fruibile che possa far saper alle donne che c’è un servizio che le può aiutare. L’iniziativa, infatti, coinvolge le sei farmacie e una parafarmacia del territorio della Città di Selvazzano Dentro e prevede il confezionamento dei farmaci o dei prodotti acquistati, all’interno di sacchetti con il messaggio “Contro la violenza sulle donne la cura sei anche tu. Se hai bisogno d’aiuto chiama il Centro antiviolenza 800 81 46 81”.

Un modo efficace per far conoscere il numero di telefono

«Questo tipo di prodotti entrano quotidianamente nelle case delle famiglie, perciò utilizzare questa modalità di distribuzione può essere un metodo efficace per pubblicizzare il numero verde del Centro antiviolenza e operare una prima opportuna sensibilizzazione della popolazione sul tema della violenza e sui servizi offerti alle donne» – afferma Mariangela Zanni, Presidente del Centro Veneto Progetti Donna - Auser.

La campagna

«Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Città di Selvazzano Dentro in occasione del 25 novembre – spiega Michela Barbiero, Consigliere Incaricato alle Pari Opportunità e Presidente della Commissione Pari Opportunità – assume particolare rilevanza la campagna “Contro la violenza sulle donne, la cura sei anche tu” intrapresa in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna – Auser e le sei farmacie e una parafarmacia del territorio. Oltre a questa campagna ci tengo a ricordare l’allestimento della mostra “Com’eri vestita?” - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, che sarà esposta a Palazzo Eugenio Maestri fino a sabato 21 gennaio 2023».

Per informazioni

Ufficio Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733988

Centro Veneto Progetti Donna – Auser

Telefono 049.8721277

https://www.centrodonnapadova.it/

Foto articolo da comunicato stampa