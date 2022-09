È online il virtual tour dell’area che va #daiColliallAdige

# daiColliallAdige si dota di un nuovo strumento, questa volta pienamente digitale, per la promozione, l’informazione e lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali. Nasce da questa esigenza il Virtual Tour dai Colli all’Adige, una vera e propria mappatura immersiva e interattiva dei luoghi e dei tesori dell’area che va dai Colli Euganei alle rive dell’Adige.

Il link

Entrando nel sito del progetto all’indirizzo https:// virtualtour.daicollialladige. it, il visitatore virtuale si troverà di fronte ad una grande immagine panoramica in cui potrà muoversi a piacimento a 360 gradi, orientandosi ulteriormente grazie ad una piccola mappa che renderà ancora più facile scegliere il proprio percorso.

A portata di click

Cliccando i differenti simboli presenti all’intero della grande immagine iniziale e in tutte le altre che seguiranno l’utente potrà spostarsi, scegliendo il proprio percorso di visita e individuando i Punti d’Interesse (POI, Point of Interest) più graditi.

Basterà un altro click sul luogo (POI) individuato per accedere ad una ricca dotazione di immagini, aree e non, ma anche una serie di contenuti multimediali, testi, video e proposte di visita di persona.

Dal singolo POI sarà inoltre possibile riprendere la strada verso un'altra tappa del proprio Virtual Tour.

Una connessione tra i progetti

Il sistema permette di connettere tutte le attività realizzate in questi anni dal GAL Patavino sul territorio: dalle visite guidate della Banca Ore delle guide turistiche, ai progetti di Pechéte, passando per i contenuti realizzati dal Video Service.

Le scoperte

L’utente, professionale come i tour operator o le agenzie di promozione del territorio, come pure il singolo turista o il visitatore, potrà scoprire il territorio e organizzare i propri percorsi di visita in modo pienamente interattivo, completo dal punto di vista informativo e stimolante da quello operativo e pratico in un ricchissimo ventaglio di possibili fruizioni fisiche e digitali.

Un progetto nato nel febbraio del 2022 e attualmente in fase di ulteriore implementazione.

Tante risorse del territorio

«Con questa iniziativa, il GAL intende valorizzare il territorio e le nuove tecnologie. L’identità dell’area che va #daiColliallAdige diventa fruibile al pubblico in una nuova modalità di visita. L’intenzione è quella di far scoprire e riscoprire le innumerevoli risorse del territorio, anche quelle più nascoste» spiega il presidente del GAL Patavino Federico Miotto.

Non è finita

«Abbiamo pensato all’inclusività e alla ricchezza del territorio. Il virtual tour rappresenta un invito a visitare i nostri borghi scoprendo un percorso fatto di paesaggi, storia eccellenze e identità. È stato possibile dare visibilità a tutti i 44 comuni del GAL, e i contenuti saranno arricchiti anche con le nuove iniziative che stiamo realizzando con i nostri partner» aggiunge il direttore del GAL Patavino Giusy Botti.

Un'immersione completa

Il viaggio virtuale con questo strumento è reso ancora più interessante grazie alla possibilità di essere goduto anche attraverso i visori 3D che permettono all’utente di immergersi a tutto tondo nelle peculiarità del percorso di visita #daiColliall’Adige rendendo l’esperienza ancora più completa.

Lo strumento permette la visione a 360 gradi del territorio, sia con le immagini da drone, riconoscibili grazie ai simboli delle mongolfiere, sia con quelle da terra, riconoscibili dal una freccia verso il basso. Inoltre, la sinergia con gli altri progetti del GAL ha permesso di inglobare all’interno della piattaforma i materiali già realizzati sottoforma di link come quelli ai podcast, alle schede di approfondimento e ai vari video del territorio #daiColliall’Adige.

Per info e approfondimenti

https://visitgal.daicollialladige.it/

https://www.galpatavino.it/

GAL Patavino: Un Gruppo di Azione Locale GAL è uno strumento promosso dall'Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali. Fin dal suo primo anno di attività, nel 1994, il GAL Patavino Soc. Cons. a.r.l. ha saputo porre basi concrete alla crescita di un'idea forte, nata per volontà dell'Unione Europea: realizzare progetti a favore del territorio, valorizzando le risorse e promuovendo un nuovo approccio culturale e imprenditoriale. Obiettivo della creazione dei Gruppi di Azione Locale è proprio uscire da una logica di iniziative separate e avviare la costruzione di progetti comuni, coordinando le idee e le azioni. La Società Consortile ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (UE) n.1303/2013 con particolare riguardo agli articoli 32,33,34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli articoli 42,43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali.

Foto articolo da comunicato stampa