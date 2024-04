Studenti di nove Università mondiali in visita al Politecnico Calzaturiero di Vigonza

Il Politecnico Calzaturiero di Vigonza, nel cuore del distretto della Riviera del Brenta, ha ricevuto nei giorni scorsi la visita degli studenti universitari provenienti dal Corso di Laurea Magistrale Erasmus Mundus Tpti - Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie. Si tratta di una collaborazione tra nove Università europee ed extraeuropee con capofila la francese Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, che hanno costituito un network di ricerca scientifica specializzato sul pensiero tecnico, la storia sociale dell’industria, l’archeologia industriale, l’urbanistica e lo sviluppo regionale.

Il corso

Per gli allievi, accompagnati dal professor David Celetti dell’Università degli Studi di Padova, è stata un’opportunità per esplorare i temi centrali del loro percorso accademico in un contesto pratico e stimolante. «Il corso - spiega il professor Celetti - ha una durata di 24 mesi e coinvolge studenti provenienti da nazioni diverse, in particolare dall’Europa continentale, l’America Latina, l’Africa del Nord e Sub-sahariana e la Cina. La visita al Politecnico calzaturiero è stata motivata dall’interesse degli studenti e dall’importanza nell’ambito del loro percorso formativo di comprendere il ruolo delle istituzioni formative nel sostenere e rafforzare lo sviluppo di produzioni industriali d’eccellenza, quale, appunto, quelle del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta».

Politecnico Calzaturiero

Commenta Alice Marcato, direttore tecnico di Politecnico Calzaturiero: «Siamo felici di aver ricevuto questa visita dal gruppo internazionale di studio, un'opportunità preziosa per condividere le nostre esperienze e le nostre best practices, nonché per diffondere una cultura del saper fare, e dell'alta artigianalità. Conservando così quelle competenze uniche che rappresentano il vero valore aggiunto non soltanto del nostro territorio ma dell’intero sistema moda italiano. Il Politecnico Calzaturiero rappresenta il motore che permette al distretto di sopravvivere, grazie all’alta formazione degli studenti che escono dai nostri percorsi di studio che vano ad alimentare la costante richiesta delle oltre 500 aziende del settore. Un ente, quindi, di importante rilevanza per mantenere il patrimonio industriale di questo comparto».

La visita

Entusiasti gli studenti in visita, che hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino un ambiente dove le competenze manifatturiere vengono tramandate e aggiornate anche attraverso l'innovazione e la tecnologia. Hanno potuto toccare con mano il connubio tra tradizione e modernità che caratterizza l'industria calzaturiera di alta gamma, un settore che si distingue per la sua eccellenza e la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato globale. «L’opportunità di essere ricevuti al Politecnico e di verificarne direttamente l’impatto e il significato economico e sociale nell’ambito del distretto ha rappresentato, anche grazie alla disponibilità e professionalità del personale che ci ha ricevuto, un momento di estrema importanza e soddisfazione per tutti i partecipanti, tanto che contiamo di farne un momento tradizionale del nostro programma di visite sul campo» ha concluso il professor David Celetti.

Erasmus Mundus Tpti

Al corso di Laurea Magistrale Erasmus Mundus Tpti partecipano congiuntamente l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (Coordinatore); Università degli Studi di Padova, Italia; Universidade de Évora, Portogallo; Università Politecnica di Praga (Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze), Repubblica Ceca; Universidad de Oviedo, Spagna, Université de Sfax, Tunisia, Kagoshima University (鹿児島大学 Kagoshima Daigaku), Giappone; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal; Universidad Nacional de Cordoba, Argentina.